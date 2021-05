“Krankenhäuser sind voll”, da COVID-19-Fälle in Argentinien 3 Millionen erreichen

Die Coronavirus-Fälle in Argentinien erreichten am Sonntag seit Beginn der Pandemie 3 Millionen, da Ärzte sagten, die Krankenhäuser seien trotz verschärfter staatlicher Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung von Infektionen voll ausgelastet.

Das Gesundheitsministerium des Landes gab an, dass in den letzten 24 Stunden 11.394 neue Fälle aufgetreten sind, was einen weiteren wichtigen Meilenstein darstellt. 156 neue Todesfälle haben die Zahl der Todesopfer auf 64.252 erhöht.

Die Regierung von Präsident Alberto Fernandez Diese Woche enthüllte eine neue Runde strengerer Beschränkungen, als eine zweite Welle von Infektionen das Land traf, Intensivstationen füllte und neue tägliche Aufzeichnungen über Fälle und Todesfälle aufstellte.

Aber das medizinische Personal sagte, es sei immer noch nicht genug.

“Die Menschen müssen etwas bewusster sein und wissen, dass die Krankenhäuser voll und die Gesundheitspersonal erschöpft sind”, sagte Luciana Berti, eine 41-jährige chirurgische Assistentin.

Der südamerikanische Getreideproduzent, der drei aufeinanderfolgende Jahre der Rezession durchgemacht hat und durch die Pandemie verschärft wurde, gleicht die Notwendigkeit aus, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und gleichzeitig eine fragile wirtschaftliche Erholung zu schützen.

Marcela Cid, Inhaberin eines Unternehmens am Stadtrand von Buenos Aires, sagte, die Argentinier seien zunehmend “in eine Situation verwickelt”, die zwar notwendig sei, aber wenig dazu beitrage, jemandem zu helfen, der versucht, aus der Pandemie herauszukommen.

Der argentinische Kinderarzt Carlos Kambourian sagte, der Schlüssel sei, eine ins Stocken geratene Impfkampagne zu beschleunigen. Andernfalls würden die Krankenhäuser überfordert sein, warnte er. Nach Angaben der Regierung sind die Intensivpflegebetten landesweit zu 68,1% belegt.

“Heute nimmt das Gesundheitssystem keinen Patienten mehr auf”, sagte Kambourian. “Es ist schon überfüllt.”

“Wir können die Maßnahmen alle zwei Wochen innerhalb von zwei Jahren weiter ausbauen, wenn wir nicht das tun, was getan werden muss, nämlich testen und impfen, testen und impfen”, sagte er.