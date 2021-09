Kostenlose PS Plus-Spiele für Oktober angeblich durchgesickert

Die PlayStation Plus-Spiele vom Oktober wurden Berichten zufolge früh durchgesickert. Ein bemerkenswertes Leck, das die September-Aufstellung enthüllte, gab früh bekannt, dass die kostenlosen Spiele im Oktober Hell Let Loose für PS5, Mortal Kombat X für PS4 und PGA Tour 2K21 für PS4 sein werden.

Wie berichtet von VGC, Billbill-kun bei Dealabs genau offenbart die September PlayStation Plus-Linie aus Overcooked: All You Can Eat, Hitman 2 und Predator: Hunting Grounds, die bis zum 4. Oktober beansprucht werden können. Dealabs sagte, Beweise für das Leck seien vorgelegt und von Moderatoren genehmigt worden. PlayStation Plus-Spiele werden normalerweise gegen Ende eines Monats oder sehr früh im Monat veröffentlicht, was bedeutet, dass Sony die Titel voraussichtlich bald veröffentlichen wird.

Das bemerkenswerteste Spiel der Gruppe ist der 50v50-Shooter Hell Let Loose aus dem Zweiten Weltkrieg, der am 5. Oktober auf PS5 und Xbox Series X | S veröffentlicht wird. Wenn das Leck korrekt ist, bedeutet dies, dass das Spiel auf PlayStation Plus gestartet wird. Hell Let Loose ist derzeit verfügbar für digitale Vorbestellung für Xbox Series X | S ist aber noch nicht im PlayStation Store vorbestellbar, was auf den Start auf PS Plus hindeuten könnte.

Mortal Kombat X ist im Lieferumfang enthalten PS Plus-Kollektion für PS5-Besitzer würde dies jedoch auch PS4-Besitzern ermöglichen, das kostenlose Spiel zu beanspruchen. Sony wird bald die PS Plus-Spiele für Oktober vorstellen und beweisen, ob dieses Leck legitim ist oder nicht.