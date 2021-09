Kosovo sagt, dass Büros im volatilen Norden angegriffen wurden, als Serben Straßen blockieren

Kosovo-Sonderpolizisten sind abgebildet, als Hunderte von Kosovo-Serben gegen das Verbot der Regierung protestieren, Fahrzeuge mit serbischen Nummernschildern in Jarinje, Kosovo, am 21. September 2021 zu betreten. REUTERS / Laura Hasani / File Photo

PRISTINA, 25. September (Reuters) – Zwei Büros des Innenministeriums im Norden des Kosovo wurden in der Nähe von Grenzübergängen angegriffen, die von lokalen Serben verärgert über das Einreiseverbot für Autos mit serbischen Nummernschildern blockiert wurden, teilte die Polizei am Samstag mit.

Das Autozulassungsbüro der Stadt Zubin Potok wurde in Brand gesetzt und zwei Handgranaten wurden auf das Zivilstandsamt der Stadt Zvecan geworfen, aber sie explodierten nicht, wie die Polizei mitteilte.

Von Verletzten war nicht die Rede.

Serben im Nordkosovo haben seit Inkrafttreten des Regierungsverbots am Montag zwei Hauptverkehrsstraßen in Grenznähe blockiert. Alle Fahrer in Serbien müssen jetzt vorübergehend gedruckte Registrierungsinformationen verwenden, die 60 Tage lang gültig sind.

Die kosovarische Regierung sagt, ihre Entscheidung spiegele die Maßnahmen wider, die in Serbien seit 2008 gegen Kosovo-Fahrer ergriffen wurden, als das Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien erklärte.

Serbische Kampfjets flogen über den Grenzposten Jarinje, wo serbische Demonstranten sie anfeuerten. Am Tag zuvor überflogen auch drei Hubschrauber die Umgebung. Belgrader Medien berichteten, dass Panzer und andere militärische Ausrüstung auf die Grenze zusteuerten, aber die serbische Armee machte keine Angaben.

Die Spannungen zwischen den beiden Ländern sind jetzt auf dem höchsten Stand seit Jahren. Die NATO-Mission im Kosovo, bei der Friedenstruppen einen fragilen Frieden aufrechterhalten, rief zur Zurückhaltung auf.

“Serbien will eindeutig militarisieren und die Situation verschlimmern. Es bringt in Russland hergestellte Hubschrauber und Flugzeuge näher an die Grenze (…) Serbien verursacht einen ernsthaften internationalen Konflikt”, sagte der kosovarische Premierminister Albin Kurti in einer Erklärung .

Er warf Serbien vor, Einzelpersonen zu einem Angriff auf den Staat Kosovo “ermutigt und unterstützt” zu haben. Kosovo hielt eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates ab, aber es wurden keine Details zu den Diskussionen genannt.

Kurti forderte Serbien auf, beginnen, kosovarische Autokennzeichen anzuerkennen den freien Personen- und Warenverkehr ermöglichen. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sagte, der Kosovo solle zunächst die in den Norden des Kosovo entsandten Polizeieinheiten abziehen, um die Maßnahmen zur Durchsetzung von Nummernschildern durchzusetzen.

Die beiden Länder haben 2013 einen von der Europäischen Union geförderten Dialog geführt, um zu versuchen, noch offene Fragen zu lösen, aber es wurden nur geringe Fortschritte erzielt. Die Unabhängigkeit des Kosovo wird von etwa 110 Ländern anerkannt, darunter die Vereinigten Staaten, Großbritannien und die meisten westlichen Staaten, nicht jedoch Russland, Serbiens traditioneller Verbündeter, und fünf EU-Mitgliedstaaten.

