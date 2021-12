Kommende Feiertagsveranstaltungen in der Lone Tree Area

Die Ferienzeit ist da. Der Weihnachtsmann wird in der ganzen Stadt Halt machen und eine Vielzahl anderer Veranstaltungen stehen an, um den Menschen beim Feiern zu helfen. Hier ist ein Blick auf einige der Urlaubsaktivitäten, die im Dezember in und um Lone Tree stattfinden.

Jährliche Baumbeleuchtung

Die Stadt Lone Tree veranstaltet am 3. Dezember von 18:00 bis 19:30 Uhr im Lone Tree Arts Center ihre Weihnachtsbeleuchtung. Die Veranstaltung bietet Weihnachtsmusik, einen heißen Schokoladenriegel, S’more Braten und einen Besuch vom Weihnachtsmann und seinen Rentieren. Der Baum wird um 18.30 Uhr angezündet. Besuchen Sie cityoflonetree.com für weitere Informationen.

Bibliotheksgeschichtenzeit

Die Lone Tree Library veranstaltet am 3. Dezember um 18:20 Uhr, 18:40 Uhr und 19 Uhr eine Geschichtenstunde und singt mit. Die Teilnehmer können auch Karten für die Bewohner von MorningStar Senior Living erstellen und Urlaubserinnerungen mit nach Hause nehmen.

Eislaufen mit dem Weihnachtsmann

Auf den Eisbahnen in den südlichen Vororten der Region können Familien mit dem Weihnachtsmann Schlittschuh laufen. Skate with Santa-Events finden im Sportkomplex am 10. Dezember von 19:00 bis 20:00 Uhr, am 11. Dezember von 14:15 bis 15:00 Uhr und am 12. Dezember von 14:15 bis 15:00 Uhr statt. Die Veranstaltungen finden am 11. und 12. Dezember von 14:15 bis 15:00 Uhr im Familiensportzentrum statt.

South Suburban bietet an diesem Wochenende auch Eisshows in diesen Einrichtungen an. Besuchen Sie ssprd.org für weitere Informationen.

Einkaufszentrum Park Meadows

Das Park Meadows Shopping Center wird den ganzen Dezember über mehrere Feiertagsveranstaltungen und -aktivitäten veranstalten. Am 5. und 12. Dezember von 9.30 bis 10.30 Uhr veranstaltet das Einkaufszentrum eine sensorische Veranstaltung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, um den Weihnachtsmann zu besuchen. Die Veranstaltung findet vor der Eröffnung des Einkaufszentrums statt. Reservierungen sind erwünscht.

Während der normalen Geschäftszeiten steht der Weihnachtsmann bis zum 24. Dezember täglich für Fotos zur Verfügung. Reservierungen sind ebenfalls erwünscht.

Bis zum 18. Dezember können die Leute auch an einer Schnitzeljagd teilnehmen, um Preise zu gewinnen. Am Samstag, 4. Weitere Informationen finden Sie unter parkmeadows.com.

Schweiger Ranch Party

Das Österreichische Weihnachtsfest Schweiger Ranch findet am 4. Dezember von 11 bis 17 Uhr zu Ehren des österreichischen Erbes der Viehzüchter im Jahr 1874 statt. Bei der österreichischen Weihnachtsfeier werden der Weihnachtsmann, ein echtes Rentier und eine Kutschenfahrt und authentisches österreichisches Essen und Musik. Die Veranstaltung endet mit dem Anzünden eines Baumes. Die Anmeldung ist obligatorisch. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweigerranch.org.