KLETTERN: “ALLE BERGE KLETTERN” – Journal

Klettern ist möglicherweise eine der schwierigsten und gefährlichsten Formen des Extremsports. Dabei geht es darum, senkrechte Berghänge zu erklimmen, oft ohne Sicherheitsgurt oder Seil. Imran Ali ist ein 36-jähriger Kletterer aus Quetta, der kürzlich benachrichtigt wurde, nachdem ein Video von ihm in den sozialen Medien viral wurde. In dem todesmutigen Video ist er zu sehen, wie er den Berg Char Shakh in Mari Abad erklimmt. Ali gehört zum Stamm der Hazara in Belutschistan, der in Mari Abad lebt.

Ali sagt, dass Char Shakh (Four Peaks, ca. 3200m) sein Lieblingsbesteig ist, da er den schwierigsten aller Gipfel in Quetta findet. „Jedes Mal, wenn ich dort klettere, wartet eine neue Herausforderung auf mich“, sagt er. Aus diesem Grund hat er dort auch rund 30 weitere Kletterer trainiert.

Das vertikale Wachstum des Kletterers begann, als er erst 13 Jahre alt war und Schüler in der achten Klasse war. “Du bist in diesem Alter nicht sehr gesund”, gibt er zu. „Nichts macht dir Angst. Sie wagen. Sie glauben, es gibt nichts, was Sie nicht tun können. Das Leben in der bergigen Umgebung meiner Stadt hat mich auch geprägt.

Klettern erfordert nicht nur Kraft, Ausdauer, Geschick und Trittsicherheit, sondern auch die Fähigkeit, schnelle Entscheidungen zu treffen – wenn man nur mit den Füßen auf halber Höhe einer steilen Bergwand steht und mit Füßen und Händen die Ecken und Kanten des Felsens greift , kann die Entscheidung über den nächsten Weg buchstäblich den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.

Imran Ali ist ein Kletterer aus Quetta, der spürt, dass sein Extremsport mit all seinen Aufregungen, Sensationen und Gefahren in Pakistan eine enorme Reichweite hat, da hier so viele Berggipfel verlockend sind.

Ali räumt ein, dass das Klettern im Gegensatz zum Bergsteigen in der landläufigen Wahrnehmung möglicherweise kein so aufregender Sport ist. „In unserem Land sind es die Bergsteiger, die die Leute am meisten bewundern. Auch Filme und Dokumentationen tragen zum Glamour des Bergsteigens bei. Die verstorbenen Mohammad Ali Sadpara, Mirza Ali Baig, Samina Baig usw. sind zu bekannten Namen geworden. Aber es gibt auch viele andere unbesungene Helden des Kletterns. Sie können sich auch für Pakistan einen Namen machen, wenn sie eine gewisse Sichtbarkeit haben“, sagte er.

Ali hält sich eindeutig für einen der unbesungenen Helden. Und er könnte Recht haben.

„Als der amerikanische Bergsteiger Alex Honnold vor einigen Jahren im Alleingang mit Seilen einen der 3000er des Yosemite Mountain bezwang, brauchte er eineinhalb Jahre, um nur die Spitzen der Gipfel zu beobachten. Danach machte er eine vollständige Skizze und versuchte zu klettern, was dazu führte, dass er auch seine Fortschritte auf dem Weg filmte. Aber hier kann ich mir nicht einmal eine solche Kamera leisten, um mein Kletter-Know-how abzudecken“, sagt er.

Auf die Frage, ob die Regierung Einrichtungen für Kletterer zur Verfügung stelle, antwortete er, dass dies noch nicht geschehen sei, “weil unsere Regierung diese Sportarten nicht einmal kennt”.

Trotzdem sagt Ali, dass er junge Leute im schnellen Klettern trainieren kann, was auch eine olympische Sportart ist.

„Tatsächlich wurde ich von Studenten aus Islamabad und Lahore angesprochen, um ihnen das Klettern beizubringen, aber ich konnte ihrer Bitte nicht nachkommen, weil ich mehr Ausrüstung für ihre Sicherheit brauchte. Und dafür brauche ich Geld“, sagt er.

“Das ist der Grund, warum ich über einige meiner Links versucht habe, das Sportministerium der Provinz Belutschistan zu erreichen, und sie baten mich, einige andere Berge von Quetta zu besteigen, ein Portfolio zu erstellen usw., damit mein Vorschlag angenommen wird. “er sagte.

„Ich hatte mich auch an eine Eigenmarke gewandt, die solche Sportarten in ihren Anzeigen und Kampagnen fördert. Ich sagte ihnen, dass ich auch Live-Stunts für sie machen würde, aber sie waren nicht interessiert, weil ich vielleicht noch keine große Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wie unsere Kletterer bin “, sagt er.

Angesichts des erforderlichen Könnens und der Gefährlichkeit des Sports ist dies jedoch definitiv nicht jedermanns Sache.

„Hier gibt es Interessierte, die klettern wollen, aber wenn sie mich aus der Nähe besuchen, verlieren sie den Mut und schrecken zurück. Es ist wahr, dass die Wahrscheinlichkeit, beim Klettern Ihr Leben zu verlieren, über 90 % beträgt. Du musst fokussiert bleiben“, sagt er.

Auf die Frage, ob er internationale oder lokale Inspirationen beim Soloklettern habe, sagte Ali, dass er David Lama, einen freien österreichischen Solokletterer, sehr bewundere. „Er hatte das Glück, viele Sponsorings und internationale Anerkennung zu haben. So habe ich ihn auch kennengelernt. Ich habe jedes seiner Videos und Interviews verfolgt. Leider kamen er und seine Mitkletterer Jess Roskelley und Hansjörg Auer 2019 bei einem Lawinenabgang am Howse Peak in der Waputik Range der kanadischen Rockies ums Leben. Die Gruppe hatte eine neue Route an der Ostwand des Howse geklettert. Peak, eine der härtesten Fels- und Eiswände Kanadas“, sagt er.

Ali sagt, dass er allen lokalen Kletterern und Kletterern, die er kennt, seinen Namen und seine Nummer gegeben hat. „Ich möchte ihnen meinen Kletter- und Rettungsdienst anbieten. Ich habe viele Kletterer in dieser Gegend gerettet, die in den Bergen stecken geblieben sind. Kletterer machen das.

„Ich erinnere mich noch, als ein Einheimischer in ein Loch in den Bergen fiel. Zum Glück war mein jüngerer Bruder in diesem Team und rief mich an, um den Jungen zu retten. Ich ging nach unten, um ihn mit meinen Seilen zu finden. Er war schwer verletzt, aber ich hatte meinen Erste-Hilfe-Kasten dabei, der mir ein bisschen geholfen hat, bis ich ihn großgezogen habe“, sagt er.

Über seine Zukunftspläne sagt Ali: „Ich werde einen 300 Meter steilen Berg im Char Shakh-Gebirge versuchen. Ich habe einen Freund gebeten, mit mir zu kommen und ein Drohnenvideo von meiner Besteigung zu machen, denn die Schönheit dieses Sports lässt sich nur durch eine Drohnenkamera zeigen“, lächelt er.

„Mein Ziel ist es, mit meiner Klettertechnik die Gipfel K-2, G1, G2 und Nanga Parbat zu besteigen. Obwohl ich die gesamte Ausrüstung kenne, die ich dafür benötige, kann ich mangels finanzieller Unterstützung nicht daran denken, es in absehbarer Zeit zu tun“, seufzt er.

Veröffentlicht in Morgendämmerung, EOS, 26. September 2021