Klein, kompakt, schön – Österreich ist Europa auf den Punkt gebracht

Maskat: Österreich ist ein kleines Land, kompakt, leicht kennenzulernen, angenehm zu sehen. Es genießt eine spektakuläre Landschaft und ein reiches kulturelles Erbe. In gewisser Weise könnte man sagen: Österreich ist Europa auf den Punkt gebracht.

Österreich kann stolz auf seine außergewöhnliche Naturschönheit und spektakulären Landschaften sein; kristallklare Seen mit Trinkwasserqualität umgeben von grünen Hügeln und dominierenden Bergen. Bewaldete Hügel, die sich über üppiges Ackerland erheben, Alpengipfel, die in den Himmel ragen, friedliche Weiden und malerische Dörfer, die zu ihren Füßen liegen, sowie Weinberge, alte Burgen und herrschaftliche Abteien.



Die Städte sind so vielfältig wie die Landschaft; schöne Städte mit architektonischen Ausblicken aus den letzten sechs Jahrhunderten, enge Kopfsteinpflastergassen, weite Plätze, seit dem Mittelalter kaum veränderte Marktflecken, Bergdörfer mit hübschen Häuschen und Blumen, die von ihren Balkonen sprudeln. Österreichs reiches musikalisches und kulturelles Erbe hat im Laufe der Jahre eine Reihe von international renommierten Opern-, Theater- und Musikfestivals das ganze Jahr über hervorgebracht. Jedes Jahr im Januar finden in Salzburg die Mozartfestspiele statt; Im Mai/Juni stehen die Wiener Festspiele und im Juli/August die Salzburger Festspiele und die Bregenzer Festspiele auf der Seebühne am Bodensee im Mittelpunkt. Die Haydn Festspiele in Eisenstadt, die Schubertiade Festspiele in Vorarlberg oder diverse Schlosskonzerte in Innsbruck runden die Saison ab.



Die österreichischen Alpen bieten die perfekte Kulisse für einen wirklich erholsamen oder aktiveren Urlaub. Die wenigen hundert über das Land verteilten Seen verwandeln sich im Juli und August in Wassersport-Eldorados mit Wassertemperaturen von regelmäßig 25°C. Die sanften Hügel laden zu angenehmen Spaziergängen ein und die atemberaubenden Alpengipfel mit hunderten markierten Wanderwegen entführen Sie aus der Hektik des Alltags zu einem unvergesslichen Urlaub. Radfahrer werden malerische Pfade nehmen, während Abenteuerlustige beim Rafting auf reißenden Bergflüssen oder durch wilde Canyons fündig werden. Mit üppigen Feldern und Wäldern mit viel Grün und malerischen schneebedeckten Bergen, die sich im kristallklaren Wasser eines ruhigen Sees spiegeln, die idyllische Stadt Zell am See und Kaprun in der Nähe sowie viele andere kleine Städte und Dörfer rund um die Seen von Das Salzkammergut bietet im Sommer das perfekte Gegenmittel gegen die sengende Hitze der Golfstaaten.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, sich in einem der vielen österreichischen Thermen mit modernster Ausstattung und professionellem Personal mit vielfältigen Wellness- und Entspannungsprogrammen verwöhnen zu lassen? Oder einen Tag damit verbringen, gehobene internationale Marken, urige Boutiquen und handwerkliche Souvenirläden in Österreichs schönen Einkaufsstraßen zu durchstöbern? Die Wiener Innenstadt, die Getreidegasse in Salzburg, die Maria-Theresien-Straße in Innsbruck oder die Mcarthurglen Designer Outlets in Parndorf und Salzburg sind bei anspruchsvollen Shoppern am beliebtesten.



Österreich ist voll von interessanten Aktivitäten und Ausflugszielen, die die ganze Familie begeistern werden. Vom ältesten Vergnügungspark der Welt Prater in Wien bis zur weltgrößten Eishöhle in Werfen, von den Salzbergwerken in Hallstatt oder Hallein bis hin zu einer ganzen Welt der Kristalle in den Swarovski Kristallwelten in Tirol – der Unterhaltung sind keine Grenzen gesetzt Kleine in Österreich.

Aber vergessen Sie vor allem nicht, die österreichische Gemütlichkeit zu entdecken! Treffen Sie die Einheimischen – ob in Cafés (kennen Sie das Café Sacher oder Café Mozart in Wien?), Heurigen, Restaurants oder auf einer der Almhütten. Genießen Sie den herzlichen Empfang, authentische österreichische Gastfreundschaft und den Komfort von Luxushotels, gepflegten Appartements, Familiengasthöfen und stimmungsvollen Bed & Breakfasts oder Campingplätzen. Und natürlich dürfen Sie sich die köstlichen österreichischen Gerichte nicht entgehen lassen: Sacher Torte, Wiener Schnitzel und Kaiser Schmarren sind ein absolutes Muss!

Bekannt für ihre herzliche Gastfreundschaft, ihre Liebe zur Natur und ihre Leidenschaft für sanfte Pisten und tiefen Pulverschnee, fährt niemand besser Ski als die Österreicher. Die österreichischen Alpen sind mit einer langen und üppigen Schneesaison gesegnet und das Land gilt weithin als eines der besten Skigebiete der Welt und ist daher das perfekte Ziel für einen Winterurlaub. Österreich, das eine lange und tiefe Skitradition hat, verfügt über eine der besten Wintersportinfrastrukturen in Europa, und hier finden Sie Altes mit Neuem und Modernes mit Tradition. Kommen Sie nach Österreich für jede Menge bestens präparierte Pisten, beste Beschneiungs- und Skiverleih-Ausrüstung, beeindruckende Aussichtsgalerien und modernste Liftanlagen. In die kontinuierliche Verbesserung und Modernisierung des ohnehin schon beeindruckenden Skilift- und Gondelnetzes des Landes werden jährlich Millionen Euro investiert.



Dank der fantastischen Arena aus Bergen und Seen, Schnee und Eis bietet Österreichs Winterwunderland unzählige Aktivitäten abseits der Pisten. Das Land hat dank seiner weitläufigen natürlichen Thermalquellen und frischer Alpenluft eine lange Tradition von Gesundheit und Wohlbefinden mit einer Vielzahl von erstklassigen Thermen nur wenige Schritte von Winterpisten entfernt, wie z. B. in Zell am See-Kaprun Kurort Tauern oder Aquadome im Ötztal in Tirol.

Spektakuläre Panoramablicke, Wildtiere und Winterflora lassen sich auf Schneeschuhen erleben und besonders beeindruckende Routen finden sich im Raurisertal. Rodelbahnen im ganzen Land bieten ungezügelten Spaß für die ganze Familie, wie zum Beispiel am Wildkogel, der sich als längste beleuchtete Rodelbahn der Welt rühmt. Machen Sie eine Segway-Fahrt über verschneite Wiesen, wie sie in Serfaus in Tirol angeboten werden. Adrenalinjunkies finden ihre Lösung, indem sie beim Eisklettern die schwindelerregenden Höhen gefrorener Wasserfälle erklimmen.

Zaubern Sie Ihr Winterabenteuer mit einer romantischen Kutschen- oder Pferdeschlittenfahrt oder genießen Sie heiße Donuts im funkelnden Licht eines der international renommiertesten Weihnachtsmärkte Österreichs im ganzen Land oder skaten Sie um einen zugefrorenen See.



Die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos und Sie werden sich in Ihrem erholsamen Sommer- oder aktiven Winterurlaub in Österreich sicher nie langweilen, egal ob Sie mit Partner, Familie oder Freunden unterwegs sind. Wohin Sie auch gehen, was auch immer Sie tun, Sie werden schnell feststellen, dass es neben all der Schönheit vor allem die Österreicher sind, die den Unterschied machen: Österreich heißt Sie willkommen!