„Keine Wunder zu erwarten“: Physio skeptisch gegenüber Dominic Thiems Rückkehr zu den US Open 2021

Dominic Thiem hat seine Genesung begonnen und wird bald wieder im Feld sein. Der Österreicher hat mit dem Training mit weichen Bällen begonnen und verzichtet auf sein Handgelenk. Allerdings muss er den Prozess beschleunigen, um an den US Open teilnehmen und seinen Titel verteidigen zu können.

Eine Verletzung bei den Mallorca Open zwang die Nummer 6 der Welt, sich im Juni von den Wimbledon-Meisterschaften zurückzuziehen. Er deutete an, dass er die US Open dieses Jahr verpasst hätte; Es besteht jedoch immer noch die Möglichkeit, dass er auf hartem, wenn auch dunklem Gelände zum Event zurückkehrt.

Dominic Thiem versucht ein Comeback mit weichen Bällen

Entsprechend Krone, Österreichs größte Zeitung, Thiem hat seinen Genesungsprozess begonnen. Der Österreicher begann damit, mit der rechten Hand weiche Bälle zu schlagen, obwohl er nicht viel Druck auf sein Handgelenk ausübte. “Es wird von Tag zu Tag besser aber so schnell können wir keine Wunder erwartenSagte Alex Stober, Thiems Physiotherapeut. (Übersetzt mit Google Übersetzer)

Thiem spekuliert über seine Rückkehr zu den US Open Ende dieses Monats, da sein Handgelenk lange brauchen wird, um zu heilen. In diesem Jahr wollte er seinen Titel in New York verteidigen, nachdem er letztes Jahr im Finale Alexander Zverev geschlagen hatte.

Tennis – ATP Masters 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Spanien – 7. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem reagiert in seinem Viertelfinalspiel gegen den Amerikaner John Isner REUTERS / Sergio Perez

Thiems Trainer braucht sein Handgelenk, um perfekt zu sein

Thiem-Trainer Nicolas Massu glaubt, dass das Handgelenk zu 100 % fit sein muss, damit ein Tennisspieler eine gute Leistung erbringt. “Jetzt ist es an der Zeit, sehr ruhig zu gehen und die Fristen einzuhalten. Das Handgelenk ist ein Bereich, der perfekt sein muss, um zum Wettkampf zurückzukehren, wenn er es ist, aber zu 100% und ohne das Risiko, chronisch zu werden“, sagte Massu in einem Interview mit Tenniskopf Letzte Woche.

Der Österreicher hatte seinen Willen bekundet, in diesem Jahr bei den US Open zu spielen und seinen Titel zu verteidigen. Und obwohl sie gerne als Titelverteidigerin zurückkehren und in New York City etwas bewirken wollte, bewegt sich die Natur nur in ihrem eigenen Tempo. Thiem muss also möglicherweise noch etwas warten.

Tennis – ATP Masters 1000 – Madrid Open – Caja Magica, Madrid, Spanien – 4. Mai 2021 Österreichs Dominic Thiem feiert nach dem Sieg seines Achtelfinalspiels gegen American REUTERS / Sergio Perez’s Marcos Giron

Um eine größere Verletzung zu vermeiden, muss Thiem auf Profis und Ärzte hören und darf nicht am Handgelenk trainieren. Er kann jederzeit in einem anderen Turnier ein Comeback feiern und seine Titel in Zukunft verteidigen.