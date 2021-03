Fotos des möglichen Castings von Die Bachelorette wurden freigelassen. Ein Mann ist der Cousin eines ehemaligen Konkurrenten. Das ist, mit wem er verwandt ist und wonach Katie Thurston bei einem Mann sucht.

Katie Thurston ist der Star der 17. Staffel von ‘The Bachelorette’

Michelle Young & Katie Thurston geben bekannt, dass “The Bachelorette” die Hauptrolle bei “After the Final Rose” spielt | Craig Sjodin über Getty Images

Thurston begann stark Die einzelne Person Begrüßung von Matt James mit seinem Sexspielzeug. Sie blieb herum und sprach sich gegen die anderen Darsteller aus, als sie die neuen Frauen in der Besetzung misshandelten. Sie gewann viele Fans dafür, daher war es keine Überraschung, dass sie als Star der 17. Staffel bekannt gegeben wurde.

Der 30-jährige Reality-TV-Star arbeitet als Bankmarketing-Manager. Sie hatte auch großen Erfolg in den sozialen Medien, bevor sie in der Show auftrat, um persönliche Geschichten auf TikTok zu erzählen.

Es wurde am angekündigt Nach der letzten Rose dass sie der nächste Star von sein wird Die Bachelorette. Teil von seine Bio zum Die einzelne Person enthüllte, wonach sie bei einem Mann suchte.

„Ihr Traummann wird leidenschaftlich daran interessiert sein, ein langfristiges Leben mit ihr aufzubauen, und wird Katie als ihre Gleichberechtigte in der Beziehung behandeln. Nichts macht sie mehr aus als jemand, der den ganzen Tag Videospiele spielt oder ein Mann, der versucht, sie zur falschen Zeit zu küssen … es geht darum, mit Katie die richtige Atmosphäre zu schaffen!

Katie Thurston trifft Cousine der ehemaligen Kandidatin

Profile der potenziellen Verbreitung von Thurston wurden veröffentlicht. Einer von ihnen könnte wie ein ehemaliger Konkurrent aussehen, weil er mit ihm verwandt ist.

Andrew Spencer ist der Cousin von Clay Harbor. Harbour war ein Anwärter auf Becca Kufrins Saison von Die Bachelorette. Er stach heraus, weil er in der NFL spielte. Leider wurde seine Zeit in der Saison verkürzt, nachdem er sich während eines Fußballspiels am Handgelenk verletzt hatte.

Der Port kehrte für zurück Bachelor im Paradies Staffel 6. Danach war er weiterhin mit Angela Amezcua verabredet. Aber sie haben sich endlich getrennt. Harbour sagte Uns wöchentlich Er gab seinem Cousin einen Rat.

„Er ist komisch. Ich habe ihm nur gesagt, er soll er selbst sein, sie zum Lachen bringen und einfach rausgehen und Spaß haben “, sagte er. “Es ist eine coole Erfahrung.”

Er fuhr fort: „Und versuchen Sie einfach, so offen wie möglich zu sein, weil es so schnell geht. Du musst dein Herz ein bisschen mehr auf dem Ärmel tragen als in der realen Welt.

Andrew spielte als Verteidiger für Winona State Warriors. Er spielte weiter für The Dacia Vienna Vikings in der Austrian Football League News Break.

Es scheint, dass der Kandidat auch in Chicago lebte und ursprünglich aus Waukegan, IL, stammt. Leider wurden die vollständigen Besetzungsprofile noch nicht veröffentlicht. Es gibt nicht viel mehr Informationen über ihn, daher müssen die Fans warten, um mehr herauszufinden.