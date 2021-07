Kartellgesetze können die Wettbewerbsfähigkeit der USA beeinträchtigen

In Bezug auf Technologie und Wirtschaft stehen die Vereinigten Staaten vor zwei widersprüchlichen Zielen: in Hightech-Branchen mit China zu konkurrieren und die Kartellbehörden gegen große US-Technologieunternehmen zu verstärken.

Antimonopol-Befürworter argumentieren, dass wir unseren Kuchen haben und ihn auch essen können. Mach weiter und breche Big Tech, sagen sie; wir können immer noch mit China konkurrieren. Es gibt jedoch eine lange Geschichte von US-Kartellverfahren gegen Technologieunternehmen, und die Ergebnisse legen nahe, dass die Aufsichtsbehörden vorsichtig sein sollten.

Nehmen Sie den Fall von Western Electric, der Ausrüstungstochter von AT&T. In den frühen 1920er Jahren gab es Fabriken in Österreich, Belgien, Kanada, China, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, den Niederlanden, Russland und Großbritannien. Auflösung, es sei denn, sie tritt die ausländischen Vermögenswerte von Western Electric ab, wodurch International Telephone & Telegraph entsteht und schließlich starke ausländische Wettbewerber entstehen.

Kartellbehörden setzten sich Anfang der 1950er Jahre auch für die Bell Labs von AT & T ein, um eine Lizenz für die neu erfundene Transistortechnologie zu erhalten. Es hat die Innovation vorangetrieben, weil es aufstrebenden Unternehmen wie Texas Instruments und Fairchild geholfen hat. Aber auf Druck der Regierung gab AT&T seine Technologie auch fast kostenlos an ausländische Unternehmen weiter. Dies ermöglichte es Sony schließlich, die weltweite Führung der USA in der Unterhaltungselektronik zu übernehmen, und verschaffte den Europäern Ericsson und Siemens einen Vorsprung.

Die Vereinigten Staaten waren dank Radio Corp auch weltweit führend in der Fernsehtechnologie. of America, dem Pionier des Farbfernsehens. Aber in den 1950er Jahren bat das Justizministerium RCA, anderen amerikanischen Unternehmen die kostenlose Nutzung seiner Patente zu überlassen. RCA ist seit langem auf Lizenzeinnahmen angewiesen und hat damit begonnen, Geld zu verdienen, wo es nur ging, in Japan. “RCA-Lizenzen machten japanisches Farbfernsehen möglich”, schrieb der Technikhistoriker James Abegglen.