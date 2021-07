Bottas’ Versuch, seine F1-Saison zu retten, hatte einen schlechten Start

SPIELBERG, Österreich (dpa) – Wenn Valtteri Bottas seine Saison unter dem Niveau seiner Zukunft bei Mercedes drehen will, sieht der Grand Prix der Steiermark am Sonntag auf einer für ihn passenden Strecke nach einem guten Start aus.

Doch das Formel-1-Wochenende des finnischen Piloten begann am Freitag mit einer weiteren Enttäuschung. Für einen seltenen Zwischenfall in der Boxengasse im zweiten Training wurde er mit drei Startplätzen und zwei Strafpunkten belegt.

Bottas versuchte nach einem Reifenwechsel einen Neustart im zweiten Gang, verlor aber wegen zusätzlichem Raddurchdrehen die Kontrolle über seinen Mercedes. Das Auto raste davon, aber Bottas schaffte es, einer Gruppe von McLaren-Mechanikern vor dem nächsten Platz auszuweichen.

Im ersten Training zeigte Bottas sein bestes Rennen, indem er in den ersten beiden Abschnitten die besten Zeiten fuhr, bevor er in der letzten Kurve die Streckenbegrenzung passierte, was seine Rundenzeit ungültig machte.

Die Missgeschicke spiegeln seine bisherige Saison wider.

Eine Kombination aus eigenen Fehlern, schlechten strategischen Entscheidungen des Teams und purem Pech ließ Bottas mit 59 Punkten auf Platz fünf der Fahrerwertung, weniger als die Hälfte der 119 Punkte von Teamkollege Lewis Hamilton und 72 Zählern hinter dem Führenden. , Max Verstappen von Red Bull.

Der Finne schaffte es in den ersten sieben Rennen des Jahres 2021 nicht unter die ersten beiden, sein schlechtester Saisonstart seit seinem Wechsel zu Mercedes im Jahr 2017.

Bottas’ einziger bisheriger Einsatz für seine aktuelle Mannschaft ohne Sieg zu diesem Zeitpunkt in der Meisterschaft war 2018, obwohl er bis dahin vier zweite Plätze belegt hatte.

Die Situation beunruhigt Mercedes, der sich für die nächste Saison noch zwischen Bottas und Williams-Fahrer George Russell für den zweiten Platz neben Hamilton entscheiden muss.

Während Mercedes mit dem siebenmaligen Meister Hamilton Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufgenommen hat, wird Bottas auf dem Warteplatz gehalten.

„Wenn ich mit Valtteri spreche, ist es offen, wenn ich mit George spreche, ist es sehr offen, weil ich keine versteckten Absichten haben möchte“, sagte Teamchef Toto Wolff am Freitag vor dem zweiten Training.

„Wir müssen die Situation einschätzen. Valtteri hatte einige wirklich gute Wochenenden, aber er hatte auch einige freie Wochenenden und wir müssen sie nur minimieren. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen.

Die Unsicherheit für 2022 sei “keine neue Situation für mich”, sagte Bottas.

„Jeder weiß, wie der Sport funktioniert: Wenn Sie Ergebnisse erzielen, gewinnen Sie einen (Platz). Wenn Sie keine Ergebnisse erzielen, wenn das Team denkt, dass es die Fahrer wechseln muss, dann wechseln sie die Fahrer. Bei diesem Sport ist das ganz einfach.

Immerhin hat Bottas die Rückendeckung von Hamilton, der ihn “einen fantastischen Teamkollegen” nannte. Ich sehe nicht unbedingt, dass sich das ändern muss.

Bekannt für seinen entspannten Stil, verlor Bottas letzte Woche beim französischen GP kurz die Beherrschung und schrie mehrere Flüche über das Funkgerät des Teams, als er mit der One-Stop-Shop-Strategie von Mercedes für dieses Rennen nicht einverstanden war.

Tage später sagte Bottas, seine Explosion sei kein Zeichen von Spannungen zwischen ihm und dem Team.

” Da sind keine Probleme. Solche Situationen sind normal “, sagte er. „Wir sind nicht auf einer Teeparty, wir sind in einem elitären Spitzensport. Ich möchte gut abschneiden und ich möchte, dass das Team gut abschneidet, also gibt es Emotionen.

Ein Hoffnungsschimmer für Bottas ist der Doppelfahrplan in den österreichischen Alpen an diesem und am kommenden Wochenende, da der Red Bull Ring eine geeignete Strecke für ihn ist.

„Es ist ein Ort, den ich wirklich genieße. Ich erinnere mich, dass ich vor sieben Jahren hier mit Williams mein allererstes F1-Podest hatte und mehrmals gewonnen habe und normalerweise immer noch da oben war“, sagte Bottas, der 2017 und letztes Jahr den GP von Österreich gewann.

„Deshalb bin ich zuversichtlich für dieses Wochenende. Ich sehe keinen Grund, warum ich persönlich nicht stark sein sollte. Das ist also mein Geisteszustand.

___

