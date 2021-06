Kann sich Ronaldos Portugal für das Achtelfinale qualifizieren, wenn sie Dritter werden? EM 2020-Qualifikations-Szenarien erklärt

Wie viele drittplatzierte Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale? Zählen das Head-to-Head oder die Tordifferenz? Ziel erklärt

Die Gruppenphase der Euro 2020 läuft bis zum letzten Tag.

Bisher haben sich acht Mannschaften als Gruppensieger und Vizemeister für das Achtelfinale qualifiziert: Italien, Wales, Belgien, Dänemark, Niederlande, Österreich, England und Kroatien. Die Schweiz und Tschechien haben sich bereits als eines der besten Teams auf Platz drei qualifiziert.

Schweden und Frankreich sind ebenfalls sicher, dass sie weiterkommen, müssen aber ihre letzten Gruppenspiele bestreiten, bevor sie gewertet werden.

In der Zwischenzeit kämpfen viele Giganten immer noch darum, aus der Gruppenphase herauszukommen. Spanien muss seine Qualifikation noch bestätigen, da Portugal und Deutschland in der Gruppe F, auch bekannt als Todesgruppe, in einen epischen Kampf verwickelt sind.

Werfen wir einen Blick auf die Regeln und Qualifikationskriterien für den Fall, dass die Teams am Ende der Gruppenphase punktgleich sind.

Wie sehen die Gruppen der Euro 2020 aus?

Wie viele Teams qualifizieren sich für die K.o.-Phase der Euro 2020?

Bei der Euro 2020 gibt es sechs Gruppen mit je vier Mannschaften.

Die sechs Gruppensieger und die sechs Zweitplatzierten qualifizieren sich automatisch für das Achtelfinale. Die restlichen vier Plätze werden von den vier Erstplatzierten der sechs Drittplatzierten belegt.

Wie wird die Gruppenwertung bei der Euro 2020 ermittelt?

Wenn bei der Euro 2020 mehrere Teams in einer Gruppe punktgleich sind, wird ein Kopf-an-Kopf-Rekord verwendet, um das Unentschieden zu brechen. Wenn die Mannschaften immer noch ausgeglichen sind, kommt die Tordifferenz ins Spiel. Hier sind die verschiedenen EM-Tie-Break-Szenarien:

Höhere Punktzahl in Spielen zwischen den betreffenden Mannschaften (oder Angesicht zu Angesicht Aufzeichnung)

Aufzeichnung) Überlegen Tordifferenz resultierend aus Spielen zwischen den betreffenden Mannschaften (bei 3 oder mehr Mannschaften, die in Punkten abschließen)

resultierend aus Spielen zwischen den betreffenden Mannschaften (bei 3 oder mehr Mannschaften, die in Punkten abschließen) Höhere Anzahl von Toren erzielte in Spielen zwischen den betreffenden Mannschaften (im Fall von 3 oder mehr Mannschaften, die das Level nach Punkten beenden)

Wenn einige Mannschaften danach noch eine unentschiedene Rangliste haben, werden die gleichen Kriterien 1 bis 3 ausschließlich auf Spiele zwischen den noch unentschiedenen Teams erneut angewendet, um ihre endgültige Rangliste zu ermitteln.

Wenn beispielsweise die oben genannten Kriterien für drei Mannschaften mit gleicher Punktzahl verwendet werden und nach der Verwendung zwei immer noch gleich sind, werden die gleichen Kriterien unter Berücksichtigung der Spiele zwischen den beiden Mannschaften überprüft.

Wenn die Teams noch ausgeglichen sind, werden die folgenden Kriterien angewendet:

Höhere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

Die meisten erzielten Tore in allen Gruppenspielen

Die meisten Siege in allen Gruppenspielen

Elfmeterschießen

Niedrigere Gesamtdisziplinarpunkte in allen Gruppenspielen (1 Punkt für eine einzelne Gelbe Karte, 3 Punkte für eine Rote Karte nach zwei Gelben Karten, 3 Punkte für eine direkte Rote Karte, 4 Punkte für eine Gelbe Karte gefolgt von einer “direkten roten Karte” )

Bessere Position in der Gesamtwertung der European Qualifiers.

Werden Elfmeterschießen verwendet, um die Gruppenphase der EM 2020 zu ermitteln?

Wenn in der letzten Runde der Gruppenphase zwei Mannschaften gegeneinander antreten und jede die gleiche Anzahl von Punkten sowie die gleiche Anzahl von erzielten und kassierten Toren haben und das Ergebnis in ihrem Spiel unentschieden endet, ihre Rangliste wird durch ein Elfmeterschießen bestimmt. (Dieses Kriterium wird nicht verwendet, wenn mehr als zwei Teams die gleiche Punktzahl haben).

Dies kann jedoch diesmal nicht passieren, da am letzten Spieltag keine Mannschaft mit den oben genannten Kriterien gegeneinander antreten wird.

Wie rangieren die Drittplatzierten aktuell bei der Euro 2020?

Wie lauten die Klassifizierungsregeln für die drittplatzierten Mannschaften der Euro 2020?

1) Punkte

2) Tordifferenz

3) Tore geschossen

4) gewinnt

5) Weniger Disziplinarpunkte

6) Allgemeine Klassifizierung der europäischen Qualifikanten

Was müssen Ronaldo und Portugal tun, um sich zu qualifizieren?

Ein Unentschieden oder ein Sieg gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel ermöglicht Portugal den Einzug ins Achtelfinale. Bei einer Niederlage Portugals gegen Frankreich werden sie in der Gruppe Dritter. Da sie jedoch bereits ein besseres Torverhältnis haben als Finnland und die Ukraine (beide haben in ihrer Gruppenphase gespielt), wird sich Portugal, abhängig von der Tordifferenz, praktisch als eine der besten Mannschaften auf dem dritten Platz qualifizieren.

Sie müssen darauf achten, nicht mehr als zwei Tore gegen Frankreich zu verlieren. In einem solchen Fall qualifizieren sie sich endgültig für das Achtelfinale, unabhängig vom Ausgang der Spiele in den Gruppen D und E.

Verlieren sie mit einem Vorsprung von drei oder mehr Toren, sind sie auf die Ergebnisse der Gruppe E angewiesen.