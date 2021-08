Kanadischer Geschäftsmann Michael Spavor von chinesischem Gericht wegen Spionage zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt

Spavor, ein in Peking ansässiger Geschäftsmann, der regelmäßig nach Nordkorea reist, ist wegen Spionage und widerrechtlicher Offenlegung von Staatsgeheimnissen an das Ausland verurteilt worden, teilte der Volksgerichtshof am Mittwoch mit.

Das Gericht sagte, Spavor werde ebenfalls abgeschoben, ohne anzugeben, ob dies vor oder nach Verbüßung seiner Haftstrafe geschah.

Spavor wurde im Dezember 2018 zusammen mit dem Kanadier Michael Kovrig wegen Spionage festgenommen. Die beiden wurden nach der Festnahme von Meng Wanzhou, Finanzchefin des chinesischen Technologiegiganten Huawei, in Vancouver festgenommen, weil das Unternehmen vorgeworfen hatte, die US-Sanktionen gegen den Iran verletzt zu haben. Meng, deren Auslieferungsanhörung nun in der Endphase ist, steht seit 2018 in Vancouver unter Hausarrest.

Die chinesischen Behörden haben weder Beweise gegen Spavor oder Kovrig noch Informationen zu ihren Prozessen veröffentlicht, die im März hinter verschlossenen Türen stattfanden.

Kanadas Botschafter in China, Dominic Barton, sagte am Mittwoch aus Dandong, seine Regierung habe das Urteil gegen Spavor „auf das Schärfste“ verurteilt.

Barton sagte, er habe mit Spavor gesprochen, nachdem das Urteil verkündet worden war und die Kanadier ihn gebeten hatten, drei Nachrichten zu überbringen.

“Erstens vielen Dank für Ihre Unterstützung, das bedeutet mir sehr viel. Zweitens bin ich gut gelaunt und drittens möchte ich nach Hause”, sagte Barton und wiederholte Spavors Bemerkungen. Der Botschafter sagte, dem Gerichtsverfahren habe es „sowohl an Fairness als auch an Transparenz gefehlt“, und verband Spavors Verurteilung mit Mengs laufendem Prozess in Kanada.

In Bezug auf Spavors Urteil sagte Barton, sie interpretierten es als 11 Jahre Gefängnis, gefolgt von einer Abschiebung aus China, fügte jedoch hinzu, dass die Abschiebung „sehr bedeutsam“ sein könnte.

“Hat er eine Chance, ihn früher nach Hause zu bringen? Wir haben uns dies im Hinblick auf eine Berufung angesehen, aber diese Ausweisung wurde zur Kenntnis genommen”, sagte er.

Familienangehörige und Kontaktpersonen der beiden kanadischen Männer beschrieben ihre Inhaftierung unter schlechten Bedingungen und lehnten jeglichen Kontakt von außen ab. Fast alle persönlichen konsularischen Besuche bei ausländischen Gefangenen in China sind seit letztem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzt, Diplomaten können nur noch telefonisch mit den Inhaftierten sprechen.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau verurteilte Spavors Verurteilung am Mittwoch als “absolut inakzeptabel und unfair”.

“Das Urteil von Herrn Spavor fällt nach mehr als zweieinhalb Jahren willkürlicher Inhaftierung, mangelnder Transparenz des Gerichtsverfahrens und einem Verfahren, das nicht einmal die vom Völkerrecht geforderten Mindeststandards erfüllt”, sagte Trudeau. “Wir werden nicht ruhen, bis sie sicher nach Hause gebracht sind.”

Die chinesischen Behörden haben noch keinen Termin für das Urteil oder die Verurteilung des anderen kanadischen Häftlings Michael Kovrig bekannt gegeben. Der ehemalige kanadische Diplomat, der für die International Crisis Group (ICG) arbeitete, wird beschuldigt, „seit 2017 sensible Informationen und Geheimdienstinformationen über Kontakte in China gestohlen zu haben“.

Chinesische Gerichte haben eine Verurteilungsrate von über 99% und Beobachter sagen, dass die Freilassung von Spavor und Kovrig nun auf einer diplomatischen Lösung basieren könnte, möglicherweise nach einer gesichtswahrenden Verurteilung und einer verbüßten Zeit.

Trudeau hat sich wiederholt geweigert, einen Austausch von Spavor und Kovrig gegen Meng in Betracht zu ziehen, deren Inhaftierung zu einem Rückgang der Beziehungen zwischen Ottawa und Peking geführt hat. Anfang des Jahres stimmte das kanadische Parlament einem unverbindlichen Antrag zu, in dem China des Völkermords an seinen muslimischen Minderheiten in der westlichen Region Xinjiang beschuldigt wird, was die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter belastet.

Lynette Ong, außerordentliche Professorin der Universität von Toronto, sagte, das Hinzufügen der Abschiebungsstrafe zu Spavors Verurteilung gebe der chinesischen Regierung “Verhandlungsmacht”.

“Aus kanadischer Sicht ermöglicht dies Kanada, ein günstigeres Ergebnis als 11 Jahre zu erwarten”, sagte sie.

Die Regierungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und des jetzigen US-Präsidenten Joe Biden haben versprochen, alles zu tun, um den beiden Kanadiern zu helfen Frage zweier kanadischer Staatsbürger, die zu Unrecht von China inhaftiert wurden.” “

In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung verurteilte die US-Botschaft in China das Urteil aufs Schärfste und nannte es einen “eklatanten Versuch”, Menschen als “Verhandlungshebel” zu nutzen.

Spavors Verurteilung erfolgt nur einen Tag nach dem kanadischen Staatsbürger Robert Lloyd Schellenberg wurde sein Todesurteil im Jahr 2019 wegen Drogenhandels im Berufungsverfahren vor einem Gericht in der nordöstlichen Provinz Liaoning bestätigt. Schellenbergs ursprüngliche Haftstrafe von 15 Jahren wurde in einem Wiederaufnahmeverfahren im Dezember 2018 in eine Todesstrafe umgewandelt, nachdem die Staatsanwaltschaft sagte, sie habe neue Beweise aufgedeckt.

Der kanadische Außenminister Marc Garneau sagte am Dienstag in einer Erklärung, Kanada habe die Entscheidung des Tribunals „auf scharfe“ verurteilt und Schellenbergs Urteil sei „willkürlich“.