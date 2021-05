Kanada sichert sich in Peking den olympischen Liegeplatz im Mixed-Double-Curling

Kanada holte sich bei den Olympischen Spielen in Peking im nächsten Jahr einen Platz im Mixed-Double-Curling-Wettbewerb.

Kerri Einarson und Brad Gushue beendeten ihren Platz mit einem 7: 6-Sieg gegen die Tschechische Republik am Freitag bei der gemischten Doppel-Weltmeisterschaft.

Kanada beendete den Round-Robin-Teil des Turniers später mit einem 11: 6-Sieg gegen Russland und brachte Einarson und Gushues Rekord auf 7: 2.

Die Top 7 des 20-Team-Events verdienen olympische Plätze für ihr Land.

UHR | Einarson und Gushue verdienen einen Platz für Kanada in Peking:

Kanada wurde Zweiter in der Gruppe A und trifft am Samstag in einem Qualifikationsspiel auf die Schweiz (5: 4). Der Gewinner qualifiziert sich für das Halbfinale.

Kanada sucht den ersten Titel

Gushue aus St. John’s, NL, und Einarson aus Camp Morton, Man., Wollen das erste kanadische Team sein, das in seiner 13-jährigen Geschichte Gold gewinnt. Kanada stand in den letzten drei Ausgaben des Wettbewerbs auf dem Podium (zwei Silber, eine Bronze).

Schottland und Schweden gewannen ihre Gruppen, um direkt ins Halbfinale vorzudringen. Die Teams mit dem zweiten und dritten Platz aus jedem Pool kreuzen sich und spielen Qualifikationsspiele.

Der Wettbewerb dauert bis Sonntag.