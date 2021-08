Jüngste Schießerei in Plymouth – Die fünf Opfer von ‘Incel’ Jake Davison, darunter ein 3-jähriges Mädchen, bei dem Amoklauf in Keyham genannt

EHEMALIGE RECHTSANWALT SAGT PLYMOUTH GUNMAN „SOLLTE AUF DER UHRLISTE SEIN“

Der Schütze von Plymouth, Jake Davison, hätte auf einer Beobachtungsliste der Polizei stehen sollen, bevor er fünf Menschen und sich selbst bei einer Schießerei tötete, sagte ein ehemaliger Generalstaatsanwalt.

Nazir Afzal, der zuvor Kronstaatsanwalt für den Nordwesten war, sagte, der 22-jährige Davison sei “genau die Art von Person, die die Behörden im Auge behalten sollten”.

Davison tötete seine Mutter am Donnerstag in der Gegend von Keyham in Plymouth, bevor er vier weitere tötete, darunter ein dreijähriges Mädchen, und zwei weitere verletzte.

Seitdem hat das Independent Office for Police Conduct (IOPC) eine Untersuchung zu Davisons Besitz einer Schrotflinte und eines Waffenscheins eingeleitet, die ihm im Juli zurückgegeben wurden, nachdem er im vergangenen Dezember nach einem Vorwurf der Körperverletzung gegen ihn im September entzogen worden war 2020.

Auf die Frage beim BBC-Frühstück am Samstag, ob Davison auf einer Beobachtungsliste hätte stehen sollen, sagte Herr Afzal: „Ja, unbedingt, zumal er einen Waffenschein hatte und wir jetzt im Dezember erfahren, dass er aufgrund von Vorwürfen vorübergehend weggebracht wurde.“ er stand vor ihm und kam wieder herein. Er war genau die Art von Person, die man beobachten würde oder die Behörden im Auge behalten sollten.