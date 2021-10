Einwechsler bescheren Italien 2:1 Sieg über Österreich, Euro 2020 QF Platz

LONDON (dpa) – Mit drei exquisiten Berührungen von Kontrolle, Technik und Finish beendete Federico Chiesa 95 Minuten italienischer Frustration.

Das Rekordteam ist auf dem Weg ins Viertelfinale der EM mit einer Abwehr, die nach über 19 Stunden endlich ein Tor zulässt, aber mit dem 12. Sieg in Folge, ein Rekord für die Nationalmannschaft.

Nach der Gruppenphase der EM 2020 musste Italien am Samstag in einem Achtelfinalspiel, das in der Verlängerung zum Leben erwachte, um den 2:1-Sieg gegen Österreich kämpfen.

Es waren die Einwechselspieler von Roberto Mancini, die bei den Toren von Chiesa und Matteo Pessina im Wembley-Stadion den Unterschied ausmachten.

“Wir brauchten neue Energie”, sagte Mancini, “und die Jungs, die reinkamen, waren brillant.”

Ein unmarkierter Chiesa schoss die hohe Flanke von Leonardo Spinazzola per Kopf ab, kontrollierte den abprallenden Ball mit seinem rechten Schuh und schoss dann mit dem anderen Fuß tief ins Netz.

“Normalerweise versucht man, wenn der Ball so reinkommt, das erste Mal einen Volleyschuss”, sagte Chiesa. “Aber ich denke, das Tor kam, weil ich gefasst, entspannt und konzentriert war.”

Das Ziel wurde 25 Jahre zurückversetzt, bis zum letzten Mal in England EM-Spiele ausgetragen wurden und sein Vater Enrico Chiesa für Italien traf. Die Euro ’96 endete jedoch in der Gruppenphase für Italien.

Am Freitag steht in München nun das Viertelfinale gegen den Sieger des Sonntagsspiels zwischen Titelverteidiger Portugal und Spitzenreiter Belgien an.

„Im Idealfall möchten wir beides vermeiden“, sagte Mancini, „aber das geht nicht.“

Nach sieben unbeantworteten Toren in der Gruppenphase hatte es Italien gegen Österreich, das erstmals ins Achtelfinale einer Europameisterschaft einzog, nicht leicht.

„Nach 90 Minuten haben wir gesagt, dass wir nur noch die Qualität der letzten Pässe verbessern müssen“, sagte Spinazzola, „und schließlich fielen die Tore in der Verlängerung.“

Individuelle Kompetenz brachte Chiesa den Durchbruch. Italiens Zweiter war mehr Ruhe bei einem sengenden Tor. Pessina, die Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, schickte den Ball in der 105. Minute ins lange Tor.

“In dieser Mannschaft kann jeder punkten und das ist unsere Stärke”, sagte Pessina. „Wir sind eine tolle Gruppe. “

Der Teamgeist war in den rohen Emotionen der Torjubel deutlich, als Teamkollegen auf Pessina zusammenbrachen, einem späten Ersatzspieler im Kader.

“Er ist kein Spieler, den ich unbedingt gefunden habe – er hat für Atalanta brillant gespielt”, sagte Mancini. “Er hat mit Sicherheit bewiesen, dass er ein Topspieler ist, und ich denke, er wird eine großartige Zukunft mit Italien haben, weil ich denke, dass er nur noch besser werden wird.”

Italien feierte auch die Verlängerung, nachdem es im internationalen Fußball einen Weltrekord für Minuten ohne Gegentor aufgestellt hatte. Der bisherige Rekord war ebenfalls der Italiener und wurde mit Torhüter Dino Zoff im Kader aufgestellt. Zwischen 1972 und 1974 verbrachten die Italiener 1.143 Minuten, ohne ein Tor zuzulassen.

Aber Italien kassierte zum ersten Mal seit 1.168 Minuten schnell einen Freistoß in der 114. Minute, als Sasa Kalajdzic den Ball aus einer Ecke lenkte.

“Vielleicht war Italien etwas nervös”, sagte Österreichs Verteidiger David Alaba.

Österreichs Comeback endete jedoch dort, und Italien hielt zum 31. Mal in Folge ungeschlagen – ein weiterer Nationalmannschaftsrekord.

Auch die Videorezension hat geholfen.

Österreich brauchte 63 Minuten für den ersten Schuss, fand dann zwei Minuten später das Netz. Alaba lenkte den Ball durch den Strafraum und Marko Arnautovic nickte vor dem italienischen Torhüter Gianluigi Donnarumma. Aber die Videorezension zeigte, dass Arnautovics rechter Schuh im Abseits stand.

“Wir sind enttäuscht und traurig”, sagte Österreichs Trainer Franco Foda. „Wir brauchen Gerechtigkeit im Fußball, aber heute hat es uns getroffen. Es war ein knappes Abseits und wir müssen damit leben.

