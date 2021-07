Österreicher rettet türkische Nachbarn vor Hochwasser

Eine Heldentat eines Österreichers rettete einem türkischen Ehepaar im österreichischen Hallein das Leben.

Hallein, eine Stadt nahe der Landesgrenze zu Deutschland, ist einer der am stärksten betroffenen Orte in die Fluten in dieser Woche, die Dutzende in Deutschland und anderen europäischen Ländern tötete. Als der Regenguss Überschwemmungen in der Stadt auslöste, standen Salih und Ayşe Karaaslan vor einer schwierigen Entscheidung: Sie überqueren die Straße, in der sich ihr Restaurant befand, um einen sicheren Ort zu erreichen, als die Überschwemmungen begannen, den Ort zu überfluten oder zu bleiben. . Sie beschlossen, durch die tosenden Fluten zu waten, um sich von der starken Strömung mitreißen zu lassen. Da sprang ihr Nachbar Alexander Eisenmann ins Wasser und brachte das Paar nach erbittertem Kampf in Sicherheit.

Das Video der Rettung wurde vom stellvertretenden türkischen Außenminister Yavuz Selim Kıran geteilt, der sich auch online bei Eisenmann bedankte, indem er ihn auf Twitter mit einer Dankesbotschaft auf Deutsch markierte. “Die heroische Tat von Herrn Eisenmann, die aus seiner humanitären Verantwortung hervorgegangen ist, verdient Anerkennung. Wir danken ihm aufrichtig”, twitterte Kıran.

Salih Karaaslan aus der Provinz Ordu in der Nordtürkei erinnerte der Agentur Anadolu (AA) während der Überschwemmungen am Samstag an Schreckensmomente. Karaaslan und seine Frau Ayşe betreiben ein Restaurant in der Innenstadt von Hallein und er bemerkte, dass Hochwasser den Garten des Restaurants schnell füllte. In etwa fünf Minuten stieg das Wasser auf eine Höhe von über einem Meter, und Karaaslan war schockiert, als er ein Auto von der Straße fegen sah.

Er sagte seiner Frau, dass sie gehen sollten, aber sie war schockiert und konnte sich nicht bewegen. Karaaslan rief Polizei und Feuerwehr zu Hilfe, aber niemand kam ihnen zu Hilfe. „Wir mussten eine Entscheidung treffen. Entweder überquerten wir die Gewässer auf der anderen Seite oder wir ertranken“, sagte er. Gerade als das Paar die andere Seite erreichte, fegte eine Welle Ayşe davon. Salih schaffte es, ihn an seinem Pullover zu packen, aber er selbst war der unerbittlichen Wucht der Fluten fast hilflos ausgeliefert.

“In diesem Moment sprang unser österreichischer Nachbar auf. Er hat mir geholfen und gemeinsam haben wir es geschafft, auf die andere Seite zu kommen”, sagte er. Das Paar kletterte dann eine hohe Mauer hinauf und wartete auf die Feuerwehr, um sie zu retten. Seine Frau Ayşe, bei dem Vorfall leicht verletzt, wurde im Krankenhaus behandelt.

Der türkische Botschafter in Wien Ozan Ceyhun und der Salzburger Generalkonsul Berkan Pazarcı kontaktierten das Paar und fragten, ob sie etwas brauchten. „Viele Leute sind uns zu Hilfe gekommen und wir brauchen nichts. Wir brauchen nur die Hilfe der Botschaft, da wir unsere Pässe und andere offizielle Dokumente bei der Flut verloren haben. Der Generalkonsul ist entschlossen, uns zu helfen“, sagte Salih Karaaslan.