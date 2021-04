Jet2 kündigt zusätzliche Flüge an, um die Nachfrage von Wintersportlern zu befriedigen

Die Fluggesellschaft und der Reiseveranstalter Jet2.com haben ihr Skiprogramm um zusätzliche Flüge erweitert, um der großen Nachfrage von Wintersportlern gerecht zu werden.

Nach einem Winter weit weg von europäischen Skigebieten, Jet2.com Die Nachfrage von Skifahrern und Snowboardern, die die beliebtesten Pisten der französischen, schweizerischen und österreichischen Alpen erreichen möchten, ist stark.

Als Reaktion darauf fügte das Unternehmen für das Semester Februar 2022 zusätzliche Flüge nach Grenoble, Genf, Salzburg, Innsbruck und Chambéry sowie verlängerte Skisaisonen an einigen dieser Ziele hinzu – was in diesem Winter mehr Auswahl und Flexibilität bietet.

Kunden, die von den Flughäfen Birmingham, Manchester und London Stansted aus anreisen, können Mitte Februar zusätzliche Flüge sowie verlängerte Skisaisonen für den Winter 21/22 nutzen.

Darüber hinaus profitieren Schneesportbegeisterte im Südwesten von einem früheren Start in die Skisaison in Chambéry von der neuen Basis des Unternehmens, dem Flughafen Bristol.

Zusätzliche Skiflüge zum Verkauf pro Basis sind wie folgt:

Birmingham – zusätzliche Halbzeitflüge im Februar nach Grenoble, Genf und Salzburg dank zusätzlicher Dienstleistungen zu jedem Ziel. Die Skisaison beginnt früher in Genf und Innsbruck mit einem zusätzlichen Service für diese beiden beliebten Skigebiete im Dezember.

Manchester – sechs zusätzliche Flüge nach Grenoble für die halbe Februar-Sitzung, zusätzlicher Service sonntags nach Innsbruck vom 27. März bis 10. April und verlängerte Saison nach Chambéry (zusätzlicher Service im Dezember) und Genf (zusätzlicher Service im Dezember).

London Stansted – zusätzliche Verbindungen nach Grenoble und Genf im Februar zur Hälfte sowie drei zusätzliche Verbindungen auf halbem Weg nach Salzburg. Darüber hinaus gibt es im Dezember zusätzliche Dienste nach Genf.



(Bild: Loughborough Echo)



Bristol – früherer Start der Skisaison zum neuen Winterskiziel 21/22, Chambéry, mit früherem Start (14. Dezember).

Nach der Aufnahme von Chambéry in sein Programm bietet Jet2.com in diesem Winter Skiflüge zu sieben Zielen an. Skifahrer können auch die besten und beliebtesten Pisten in Genf, Grenoble, Salzburg, Innsbruck, Turin und Barcelona (Andorra) genießen. . .

Das Skiprogramm Winter 21/22 umfasst außerdem sieben weitere neue Skirouten – Genf von Newcastle und Glasgow, Innsbruck von Bristol und Edinburgh, Grenoble von Bristol und Salzburg von Bristol und Newcastle. Mit dem Start neuer Strecken nach Innsbruck von Bristol und Edinburgh und dem zusätzlichen Service von Manchester aus hat die Fluggesellschaft ihren Flugplan für das beliebte österreichische Skigebiet für den Winter 21/22 verdoppelt.

Jet2.com Das komplette Skiprogramm für den Winter 21/22 sieht wie folgt aus:

Genf – Skiflüge zum Verkauf von acht britischen Stützpunkten (Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Leeds Bradford, London Stansted und Manchester) sowie brandneue Verbindungen von Newcastle und Glasgow. Genf bietet Skifahrern einige der besten Skigebiete wie Tignes, Flaine, Verbier, Zermatt und die drei Täler.



(Bild: Getty Images)



Salzburg – Skiflüge zum Verkauf von neun britischen Stützpunkten (Belfast International, Birmingham, East Midlands, Edinburgh, Leeds Bradford, London Stansted und Manchester) sowie brandneue Verbindungen von Newcastle und Bristol. Salzburg eröffnet Skifahrern wie Kaprun, Mayrhofen und Obertauern das Beste der österreichischen Alpen und über 300 Skigebiete.

Grenoble – Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1968, bietet Grenoble mit über 175 unglaublichen Skigebieten in der Nähe das perfekte Tor zu den französischen Alpen, darunter Morzine, Chamonix, Chamrousse, Les Deux Alpes, Alpe d’Huez und Avoriaz. Zum Verkauf von Birmingham, Bristol (neue Route), London Stansted, Manchester und Newcastle.

Turin – das Erbe der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin bedeutet, dass Skifahrer von schnellen Transfers zu etablierten Skigebieten wie Pila, Vars, Le Corbier und Val d’Isère profitieren können. Mit 400 km Pisten in der Milchstraße vor der atemberaubenden Bergkulisse des Monterosa-Netzwerks gibt es viel zu tun mit den Dienstleistungen von Birmingham, Edinburgh und Manchester.



(Bild: Beverley Woolford )



Innsbruck – Programm für W21 / 22 verdoppelt, wobei Skifahrer und Snowboarder von Birmingham, Bristol (neue Route), Edinburgh (neue Route), London Stansted und Manchester (neuer Sonntagsdienst) in die Tiroler Hauptstadt gelangen können. In Innsbruck fanden 1964 die Olympischen Winterspiele statt, und Skigebiete wie Igls, Alpbach und St. Anton am Arlberg machen es Jahr für Jahr zu einem Favoriten bei Skifahrern und Schneesportlern.

Chambéry – Neue Verbindungen nach Chambéry für den Winter 21/22 von Birmingham, Bristol, Leeds Bradford, London Stansted und Manchester bieten schnellen und einfachen Zugang zu weltberühmten Skigebieten in Frankreich, einschließlich der drei Täler.

Barcelona (Andorra) – Mit Skiflügen von Manchester, Birmingham und Leeds Bradford können Skifahrer und Snowboarder Andorra und die Pyrenäen erreichen, in denen sich einige der besten Skigebiete Europas befinden, darunter Grandvalira, La Molina, Pal-Arinsal und das Mega- Ferienort Soldeu El Tarter.

Steve Heapy, Geschäftsführer von Jet2.com und Jet2holidays, sagte: „Wir wissen, wie Skifahrer und Snowboarder im Winter 20/21 die Pisten verpasst haben. Daher ist es keine Überraschung, dass Schneesportbegeisterte gut auf den Start unseres neuen Programms reagieren. für den Winter 21/22 und dass es eine große Nachfrage nach unseren Skiflügen gibt.

“Wir haben darauf reagiert, indem wir zusätzliche Flüge hinzugefügt und die Skisaison von den Flughäfen Birmingham, Manchester und London Stansted verlängert haben, zusätzlich zu einem früheren Saisonstart in Chambery von der neuen Basis, dem Flughafen Bristol.

„Während viele im vergangenen Jahr eine Reise in die besten Skigebiete Europas verpasst haben, haben wir erwartet, dass die Rückkehr unseres Skiprogramms bei Schneesportlern ein großer Erfolg wird, und wir sind überzeugt, dass diese neuen Flüge genauso beliebt sein werden.