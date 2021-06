Jason Isaacs erinnert uns daran, dass der erste Lorca immer noch da draußen ist und nur darauf wartet, dass eine großartige Star Trek-Geschichte geschrieben wird – TrekMovie.com

Es ist wieder an der Zeit, über die Möglichkeit einer Rückkehr von Jason Isaacs nachzudenken Star Trek. das Entdeckung Der Star der ersten Staffel spricht über Prime Lorca und was es braucht, um ihn wieder auf den Stuhl des Kapitäns zu bringen.

Isaacs: Es gibt einen Ruf nach mehr Lorca

Schauspieler Jason Isaacs wirbt für seinen neuen Film Schöpfungsgeschichten, und während Interviews wird er unweigerlich nach seiner möglichen Rückkehr zu seinen bekannteren Rollen gefragt, die sich über die Franchises Harry Potter, Star Wars und Star Trek verteilen. In Bezug auf die Wiederholung von Rollen im Allgemeinen bestand Isaacs auf comic.com dass es immer darum geht, zuerst zu schreiben:

„Es steht noch im Drehbuch. Es gibt keine Rolle, die mich interessiert, es gibt niemanden, egal wie sehr ich sie bewundere und ich bin dabei, das ist immer das Drehbuch. Es ist immer, welche Geschichte erzähle ich? Ich würde nie etwas melken wollen, nur um den Fans oder meinem Bankmanager zu gefallen. Ich versuche, etwas zu finden, das etwas enthält, das mich unterhalten wird… Ich möchte nicht in Dingen sein, weil andere Leute sie sehen wollen. Ich möchte etwas spielen können. “

Obwohl im Allgemeinen unverbindlich, stellte Isaacs ein besonderes Interesse an Star Trek fest und fuhr fort:

„Also bei all den Dingen, die Sie erwähnt haben, hatte ich das Gefühl, etwas Großartiges zu spielen. Und zum Beispiel schreit es oft nach mir, zu Star Trek zurückzukehren. Ich hatte eine fantastische Zeit bei Star Trek, habe alle geliebt, ich liebe es, ein Teil dieses Universums zu sein, und Prime Lorca, die Prime Universe-Version meines Kapitäns, muss noch gefunden werden. Aber ich würde nicht zurückkehren, nur um dabei zu sein, ich würde zurückkehren, wenn Sie eine großartige Geschichte zu erzählen hätten.

Natürlich nach der Enthüllung am Ende der ersten Staffel von Entdeckung dass Kapitän Lorca tatsächlich aus dem Spiegeluniversum stammte, ließ dies das Schicksal des ursprünglichen Lorca offen.

Die Idee, als Prime Lorca zurückzukehren, ist etwas, über das der Schauspieler seit dem Ende seines Jobs nachdenkt. Entdeckung. Vor einem Jahr Isaacs gab an, er habe mit den Produzenten von Star Trek . gesprochen Als ich zum Franchise zurückkehrte und sagte: “Wenn und wenn wir etwas finden, das wir für fabelhaft halten, werde ich gerne eine Hungerdiät machen, die erforderlich ist, um wieder in die Schlangenhautuniform zu schlüpfen”.

Es ist schwer vorstellbar, dass Isaacs nein zu seiner eigenen Star Trek-Show oder Miniserie sagt, aber Projekte dieser Größenordnung passen möglicherweise nicht zu Paramount +’s Plan für Trek; Derzeit sind, zumindest kurzfristig, bereits drei Live-Action-Serien in Produktion. Ein Spot oder Guest Arc in einer dieser Serien ist jedoch immer noch möglich. Star Trek: Entdeckung sprang ins 32. Jahrhundert, daher ist dies möglicherweise nicht mehr der beste Ort für Prime Lorca, um zu debütieren; eine bessere Passform könnte tatsächlich in sein Star Trek: Seltsame neue Welten, die noch im 23. Jahrhundert fest verankert ist. Und vielleicht ist sogar ein Platz für ihn in Star Trek: Picard mit allen Möglichkeiten für die Zeitschleife in der zweiten Staffel.

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten und Analysen der Star Trek Universum auf TrekMovie.com.