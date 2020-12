Jamal Musiala hat einen neuen Vertrag und ein höheres Gehalt

Jamal Musiala ist der Newcomer in dieser Saison FC Bayern.

Der 17-Jährige überzeugte nicht nur in der Bundesliga, er feierte auch sein Auswärtsspiel bei Atletico Madrid hoch angesehenes Start-XI-Debüt in der Champions League.

In der laufenden Bundesliga-Saison hat der Mittelfeld-Allrounder bereits acht Spiele bestritten und drei Tore erzielt.

Trainer Hansi Flick ist sehr beeindruckt von Musiala und sagte kürzlich: “Jamal spielt in München in einem Team voller Top-Spieler. Und diese Spieler schätzen ihn.”

Dies gilt auch für internationale Top-Clubs. Insbesondere die hochkarätigen Spieler der Premier League sollten den Deutsch-Engländer im Auge haben. Einschließlich Liverpool FC.

FC Bayern: Fünf Millionen Euro für Musiala?

Aber die Bayern wollen ihr Juwel langfristig und weit über den aktuellen Jugendspielervertrag hinaus mit einer Laufzeit bis 2022 binden – und das Gehalt finanziell deutlich erhöhen.

Nach Berichten von Tägliche Post Musiala soll ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro erhalten. Dies würde Musiala in die Reichweite eines Fiete Arp (ebenfalls fünf Millionen) und von Alexander Nübel (6,5) bringen.

Es ist davon auszugehen, dass die Vertragsverlängerung ohne größere Probleme erfolgen wird. Nach SPORT1-Information, Musiala will bei den Bayern bleiben. Die Hinrichtung wird um seinen 18. Geburtstag am 26. Februar erwartet.

Im Sommer 2019 wechselte er im Alter von 16 Jahren von Chelsea zu den U17 der Bayern.

Ballack schwärmt von Musiala

In der Zwischenzeit hat er sein Debüt für die U21-Nationalmannschaft in England gegeben – passend zu einem Tor. Eine Einladung an das A-Team der drei Löwen wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen.

Michael Ballack ist einer der Leute, die als Musiala-Fan herauskamen. “Er war damals ein Hemd und ist immer noch körperlich dünn. Trotz seiner mangelnden Körperlichkeit ist er unglaublich schnell und beweglich”, schwärmt Ballack in der SPORT1-Interview (Sie können das gesamte Interview am Donnerstag lesen).

Ballack fügte hinzu: “Er hat auch ein außergewöhnliches Verständnis für Dribbling. Das sieht man deutlich. Seine Kontrolle über den Ball in der Offensive und sein Überblick sind absolut hervorragend. Die Bayern haben einen anderen Spieler, der Druck auf die etablierten Spieler ausüben kann.”