Israelisch-iranische Seescharmützel eskalieren, da meine das iranische Militärschiff beschädigen

Ein im Roten Meer stationiertes iranisches Militärschiff wurde am Dienstag durch einen offensichtlichen israelischen Minenangriff in einer Eskalation der dunkles Seescharmützel das kennzeichnete den Austausch der beiden Gegner in den letzten Jahren.

Der Schaden an dem Schiff, den die iranischen Medien als Saviz identifizierten, war Fortschritte wurden gemeldet der erste Verhandlungstag zur Wiederbelebung der US-Beteiligung am Atomabkommen 2015 zwischen dem Iran und den großen Weltmächten. Israel, das den Iran als seinen mächtigsten Feind betrachtet, ist entschieden gegen die Wiedereinsetzung des Abkommens, das vor drei Jahren von der Trump-Regierung ausrangiert wurde.

Mehrere iranische Medien zeigten Aufnahmen von Flammen und Rauch, die von einem gestrandeten Schiff im Roten Meer aufsteigen, aber das Ausmaß der Schäden oder Verluste war unklar.

Die Saviz war, obwohl technisch als Frachter eingestuft, das erste vom Militär eingesetzte Schiff, von dem bekannt ist, dass es in den israelisch-iranischen Gefechten angegriffen wurde.