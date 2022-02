Iran-Deal: Die Biden-Regierung setzt den Sanktionsverzicht wieder ein, da die Zeit zur Rettung des Atomabkommens abläuft

Der hochrangige Beamte des Außenministeriums sagte, der Verzicht sei „kein Zugeständnis an den Iran“ und „ein Signal, dass wir kurz davor stehen, eine Einigung über eine gegenseitige Rückkehr zur vollständigen Umsetzung zu erzielen.“ der offizielle Name des Atomabkommens.

Der Schritt kommt jedoch, da Beamte, die an laufenden Gesprächen in Wien beteiligt sind, um das Abkommen zu retten – das die Vereinigten Staaten 2018 aufgegeben haben und das der Iran zunehmend nicht einhält – eine Phase erreicht haben, die schnelle „politische Entscheidungen“ erfordert . Die letzte Gesprächsrunde war vom vergangenen Freitag verschoben.

„Wir geben die Verzichtserklärung jetzt aus einem einfachen Grund heraus: Sie wird es einigen unserer internationalen Partner ermöglichen, detailliertere technische Gespräche zu führen, um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen, die unserer Ansicht nach in unserem Nichtverbreitungsinteresse liegt“, sagte der Beamte.

Der Beamte fügte hinzu, dass „die durch den Verzicht erleichterten technischen Diskussionen in den letzten Wochen der JCPOA-Gespräche benötigt werden und der Verzicht selbst entscheidend wäre, um sicherzustellen, dass der Iran seine nuklearen Verpflichtungen umgehend einhält.“

„Wenn die Gespräche nicht zu einer Rückkehr zum Atomabkommen führen, könnten solche technischen Gespräche immer noch dazu beitragen, unsere Nichtverbreitungsziele zu erreichen“, sagten sie.

Ein Kongressassistent teilte CNN mit, dass Capitol Hill über die Wiedereinsetzung des Verzichts informiert wurde.

Die Verzichtserklärungen werden es Unternehmen und Ländern ermöglichen, weiterhin an zivilen Nuklearprojekten im iranischen Kernkraftwerk Bushehr, im Schwerwasserkraftwerk Arak und im Forschungsreaktor Teheran zu arbeiten.

Die Trump-Administration gewährte im Rahmen des Abkommens von 2015 einen Verzicht auf Sanktionen für solche Arbeiten, selbst nachdem sie sich 2018 aus dem Abkommen zurückgezogen hatte, und sagte, dies habe dazu beigetragen, „die Aufsicht über das zivile amerikanische Atomprogramm Iran zu bewahren“ und „die Risiken der Proliferation zu verringern“.

Allerdings hinein Mai 2020 kündigte der damalige Außenminister Mike Pompeo an, dass die Vereinigten Staaten die Aufhebung der Sanktionen beenden würden.

Der hochrangige Beamte des Außenministeriums beschrieb die Wiedereinsetzung des Verzichts, der war erstmals gemeldet von der AP, als Rückkehr zum „Status quo“.

Der Iran hat seine Verpflichtungen im Rahmen des Abkommens zunehmend gebrochen, und US-Beamte haben gewarnt, dass angesichts der schnellen nuklearen Entwicklungen im Iran nur noch wenige Wochen verbleiben, um zum Abkommen zurückzukehren. Teheran hat eine umfassende Aufhebung der Sanktionen gefordert, bevor es zur Einhaltung des Abkommens zurückkehrt.

Ein hochrangiger Verwaltungsbeamter sagte, der Iran habe nicht um die Wiedereinsetzung des Verzichts gebeten und versichert, dass er dies nicht als Sanktionserleichterung ansehe.

„Die einzige Möglichkeit für den Iran, eine ‚Sanktionserleichterung‘ im Rahmen des Verzichts zu erhalten, besteht darin, die Pläne umzusetzen, was ein eindeutiger Sieg für uns wäre, da es eine teilweise Verstärkung des JCPOA wäre“, sagte der Regierungsbeamte.

Behnam Ben Taleblu von der Hawkish Foundation for the Defense of Democracies (FDD) sagte gegenüber CNN, dass „es ein strategischer Fehler ist, Verzichtserklärungen zu erteilen, um eine zivile nukleare Zusammenarbeit mit dem Iran zu einem Zeitpunkt zu ermöglichen, in dem der Iran gegen das JCPOA verstößt“.

Er bemerkte auch, dass „die Nachricht vom Verzicht das bisher deutlichste Zeichen dafür ist, dass ein wiederbelebtes Abkommen mit dem Iran kommen könnte“.