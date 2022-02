IPL übersprungen, um Zeit zu Hause zu verbringen und an meinem Spiel zu arbeiten: Kyle Jamieson | Cricket-Nachrichten

AUCKLAND: Der neuseeländische Schrittmacher Kyle Jamieson hat beschlossen, das IPL in dieser Saison zu überspringen, um zu Hause zu bleiben, weg von verwalteter Isolation und Quarantäne, und sagte, er wolle sein Spiel verbessern, damit er in allen Formaten für die Black Caps antreten kann.

Jamieson war der zweitteuerste Kauf bei der IPL-Auktion im vergangenen Jahr, als Royal Challengers Bangalore für ihn gewaltige Rs 15 crore ausschüttete.

„Ja, schau, es gab ein paar Dinge für mich (um mich abzumelden)“, wurde Jamieson von „ESPNCricinfo“ zitiert.

„Erstens hatte es nach den letzten 12 Monaten seine Herausforderungen mit MIQs (gemanagte Isolation und Quarantäne) und Blasen und verbrachte ziemlich viel Zeit in dieser Art von Einrichtung.

„Wenn ich mir den Zeitplan der nächsten 12 Monate ansehe, war es mir wichtig, sechs oder acht Wochen zu finden, in denen ich etwas Zeit zu Hause verbringen kann“, fügte er hinzu.

Der große Bowling-Allrounder gab im Februar 2020 sein internationales Debüt gegen Indien und war seitdem in 12 Tests vertreten, fünf ODIs und acht T20Is.

„Das Zweite für mich war, über die letzten 12 bis 24 Monate nachzudenken und zu verstehen, dass ich sehr jung bin [international] Karriere und erst seit zwei Jahren wollte ich Zeit haben, an meinem Spiel zu arbeiten.

„Ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dort zu sein, wo ich sein wollte, und wenn ich in allen drei Formaten um Plätze in den neuseeländischen Mannschaften kämpfen möchte, muss ich tatsächlich Zeit damit verbringen, an meinem Spiel zu arbeiten und es nicht nur zu versuchen die ganze zeit spielen.

„Für mich war es nur Zeit, zu Hause zu sein und an meinem Spiel zu arbeiten.“

Der 27-Jährige sagte, es sei schwierig, die lukrative Liga zu überspringen, und er hoffe, in Zukunft ein Teil davon zu sein.

„Es war anfangs (eine schwierige Entscheidung). Ich habe eine ganze Weile damit gesessen, und es war ein bisschen Glück, dass ich ein paar Monate in Blasen hatte, um in meinem Zimmer zu sitzen und nachzudenken, aber als ich die Entscheidung getroffen hatte, war es ein bisschen wie ein Gewichtsverlust meine Schulter in gewisser Weise, indem ich mich nur auf mich selbst konzentriere und versuche, besser zu werden.

„Ich bin immer noch ziemlich jung, ich denke immer noch, dass ich mit 27 jung bin, und ich habe noch ein paar Jahre vor mir, also ist dies nur für dieses Jahr und ich schaue mir an, wie die nächsten 12 Monate aussehen und hoffentlich bewegen Nach vorne wird es mehr Gelegenheiten geben, meine Zehen in diese Umgebung einzutauchen.“

Jamieson kämpfte in seiner ersten Saison und pflückte neun Pforten in ebenso vielen Spielen für RCB mit einer Wirtschaftlichkeit von 9,60. Als er über seine Saison nachdachte, sagte er: „Ich denke nicht, dass es gut oder schlecht ist, es ist nur ein weiteres Lernen, eine weitere Erfahrung, die man machen muss, und nur der Versuch, aus Situationen zu lernen.“

„Es hat sicherlich mein Leben verändert und ja, es war ein großer Moment, aber ich denke, ich versuche einfach, daraus zu lernen, aus den Erfahrungen, die ich im IPL gemacht habe, und mehr noch aus den 12 Monaten im Allgemeinen, und ich denke, einige der Einschränkungen, die wir in Bezug auf Cricket hatten.“

