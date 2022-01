International: HR Trend Watch – Year In, Year Out – Abschluss 2021, Aufbruch ins Jahr 2022 – Ein Leitfaden für globale Arbeitgeber

Autor

Michael Michalandos

Michael verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Anwalt für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen und ist für Mandanten in einer Reihe von Branchen tätig, darunter Banken und Finanzen, Versicherungen, Gesundheit und Pharmazie, Telekommunikation, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Informationstechnologie und professionelle Dienstleistungen . Er hat Compliance-Programme und Best-Practice-Richtlinien vor Ort und im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt und veröffentlicht. Er ist Autor und Entwickler des Employment Contracts Manager von CCH, einem Softwarepaket, das intelligente Arbeitsverträge erstellt und anpasst. Er hat auch eine große Anzahl von Kapiteln in jeder Ausgabe des Australian Master Human Resources Guide von CCH verfasst. Von Michael verfasste Artikel zu arbeitsrechtlichen Themen sind in der Melbourne University Law Review, dem CFO Magazine, Human Capital, Lawyers Weekly, Human Resources und dem Employment Law Bulletin von CCH erschienen. Er hat auch auf Veranstaltungen gesprochen, die vom College of Law, der Macquarie Graduate School of Management und verschiedenen Berufsverbänden organisiert wurden. Für die australische Börse schrieb und produzierte er „Dismissal Impossible“, ein Schulungsvideo zu ungerechtfertigter Entlassung und sexueller Belästigung. Michael führt regelmäßig arbeitsrechtliche Rechtsstreitigkeiten vor staatlichen und bundesstaatlichen Gerichten und Arbeitsgerichten auf Erst- und Berufungsebene.