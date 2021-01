Intensive israelische Luftangriffe in Ostsyrien fordern Dutzende Tote

BEIRUT (AP) – Israelische Kampfflugzeuge führten am frühen Mittwoch heftige Luftangriffe auf Ostsyrien durch, die offenbar auf Positionen und Waffendepots von iranisch unterstützten Streitkräften abzielten. Laut einem Kriegsbeobachter der Opposition wurden Dutzende von Kämpfern getötet oder verletzt.

Ein hochrangiger US-Geheimdienstmitarbeiter mit Kenntnis des Angriffs teilte The Associated Press mit, dass die Luftangriffe mit Informationen der Vereinigten Staaten durchgeführt wurden – ein seltener Fall einer hochkarätigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern bei der Wahl von Ziele in Syrien. Der Beamte sagte, die Streiks zielen auf eine Reihe von Lagern in Syrien ab, die in einer Pipeline zur Lagerung und Inszenierung iranischer Waffen verwendet würden.

Der US-Beamte, der um Anonymität bat, um sensible nationale Sicherheitsfragen zu erörtern, sagte, Außenminister Mike Pompeo habe den Luftangriff am Dienstag mit Yossi Cohen, dem Leiter der israelischen Spionageagentur, besprochen Mossad, bei einem öffentlichen Treffen im beliebten Restaurant Café Milano in Washington am Montag.

Der Beamte sagte, die Lager dienen auch als Pipeline für Komponenten, die das iranische Atomprogramm unterstützen.

Die syrische staatliche Nachrichtenagentur SANA sagte, die Luftangriffe hätten Gebiete in und in der Nähe der Städte Deir el-Zour, Mayadeen und Boukamal entlang der Grenze zum Irak getroffen. Ein anonymer Militärbeamter sagte Berichten zufolge, die syrische Luftverteidigung habe auf ankommende Raketen reagiert. Er gab keine weiteren Details.

Ein oppositioneller Kriegsbeobachter berichtete von mindestens 18 Streiks in Deir el-Zour und entlang der Grenze zum Irak. Mehrere Waffendepots seien getroffen worden. Das in Großbritannien ansässige syrische Observatorium für Menschenrechte sagte, 40 Menschen seien getötet worden, darunter neun syrische Soldaten, und der Rest seien vom Iran unterstützte Kämpfer. Er sagte, 37 seien verletzt worden.

“Sie haben iranische Stellungen in Deir el-Zour niedergebrannt”, sagte Omar Abu Laila, ein in Europa ansässiger Aktivist aus der ostsyrischen Provinz Deir el-Zour, der ein Kollektiv von Aktivisten leitet, die berichtet über aktuelle Ereignisse im Grenzgebiet. In den Städten Boukamal, Mayadeen und Deir el-Zour wurden mindestens 16 Gebäude, Lagerhäuser oder Stützpunkte für iranische, libanesische und irakische Milizen registriert.

Die Geschichte geht weiter

Israel hat im Laufe der Jahre Hunderte von Streiks gegen iranische Militärziele in Syrien gestartet, erkennt solche Operationen jedoch selten an oder diskutiert sie.

Das Observatorium gab an, im Jahr 2020 39 israelische Streiks in Syrien verzeichnet zu haben, bei denen 135 Ziele getroffen wurden, darunter Militärposten, Lagerhäuser oder Fahrzeuge. Bei diesen Angriffen wurden nach Angaben des Observatoriums mindestens 217 Menschen getötet, die meisten davon mit dem Iran verbündete Milizsoldaten.

Die Streiks finden in den letzten Tagen der Regierung von Präsident Donald Trump in einer Zeit zunehmender Spannungen in der Region statt.

Viele befürchten, dass Vergeltungsmaßnahmen für den Mord an dem iranischen Befehlshaber Qassem Soleimani durch die USA im vergangenen Jahr vor dem Ausscheiden von Trump aus dem Amt kommen werden oder dass der Konflikt ausbrechen könnte, um die Bemühungen der neuen Regierung von Joe Biden, mit der Regierung zu verhandeln, zu sabotieren. Iran.

Israel betrachtet die Verschanzung des Iran an seiner Nordgrenze als rote Linie und hat wiederholt mit dem Iran verbundene Einrichtungen und Waffenkonvois getroffen, die für die libanesische militante Gruppe Hisbollah bestimmt sind.

Die Streiks finden auch inmitten eskalierender Missionen von israelischen Kampfflugzeugen in geringer Höhe am libanesischen Himmel statt, die bei den Bewohnern Nervosität verursacht und den Libanon dazu veranlasst haben, eine dringende Beschwerde bei der UNO einzureichen. Verletzungen seines Luftraums. Israelische Beamte sagten, die Überflüge seien notwendig, weil die Hisbollah gegen die UN-Resolution von 2006 verstößt, die es ihr verbietet, ihre militärischen Fähigkeiten auszubauen und in der Nähe der israelischen Grenze zu operieren.

___

Assoziierter Presseschreiber James LaPorta in Delray Beach, Florida, Beitrag zur Berichterstattung.