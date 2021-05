Indien: Neu-Delhi veröffentlicht Lockdown, da COVID-Fälle zurückgehen | Neuigkeiten zur Coronavirus-Pandemie

Indiens Hauptstadt Neu-Delhi wird nächste Woche damit beginnen, die strikte Sperrung von Coronaviren zu lockern, falls die Zahl der neuen Fälle weiter sinkt.

Das südasiatische Land meldete am Sonntag innerhalb von 24 Stunden landesweit 240.842 Neuinfektionen – die niedrigste tägliche Zahl seit mehr als einem Monat – und 3.741 Todesfälle.

Indien kämpfte wochenlang gegen eine verheerende zweite Welle von COVID-19, die sein Gesundheitssystem lahmlegte und zu Engpässen bei der Sauerstoffversorgung führte.

Neu-Delhi, eine der am schlimmsten betroffenen Städte, wurde am 20. April geschlossen, aber neue Fälle sind in den letzten Wochen zurückgegangen und die Positivitätsrate der Tests ist von 36% im Vormonat unter 2,5% gefallen, sagte Ministerpräsident Arvind Kejriwal.

“Wenn die Fälle noch eine Woche lang fallen, werden wir ab dem 31. Mai mit dem Entsperrungsprozess beginnen”, sagte Kejriwal auf einer Pressekonferenz.

Delhi hat in den letzten 24 Stunden rund 1.600 neue Fälle von COVID-19 gemeldet, sagte er.

Viele Staaten bleiben gestrandet und äußern Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie.

Der Leiter des staatlichen indischen Medical Research Council sagte diesen Monat, dass Distrikte mit hohen Infektionsraten sechs bis acht Wochen lang eingesperrt bleiben müssten, um die Übertragungskette zu durchbrechen.

Die täglichen Fälle von COVID-19 in Indien gehen zurück, nachdem sie am 9. Mai ihren Höhepunkt erreicht haben. Die Regierung gab am Sonntag bekannt, dass sie mit mehr als 2,1 Millionen getesteten Proben in den letzten 24 Stunden die meisten COVID-19-Tests durchgeführt habe.

Dennoch haben Gesundheitsexperten Indien gewarnt, dass es in den kommenden Monaten zu einer dritten Infektionswelle kommen könnte, und viele Staaten sind aufgrund mangelnder Versorgung nicht in der Lage, Personen unter 45 Jahren zu impfen.

Das weltweit größte Land, das Impfstoffe herstellt, hat mit den beiden verabreichten Dosen etwas mehr als 41,6 Millionen Menschen vollständig immunisiert, was nur 3,8% seiner 1,35 Milliarden Einwohner entspricht.