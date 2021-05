In Netflix ‘Gunpowder Milkshake geht es um weibliche Attentäter und viele Waffen

Netflix ist Fortfahren seine Jüngste Trend von Star Action Filme mit Milchshakes mit Pulver, ein Film über eine Gruppe weiblicher Attentäter, die viele Bösewichte erschießen müssen.

Der erste Trailer zum Film, der am Dienstag veröffentlicht wurde, stellt uns Sam vor, gespielt von Karen Gillan (Wächter der Galaxis, Jumanji), ein Attentäter der zweiten Generation, dessen Mutter (Game of Thrones‘Lena Headey) hat sie Jahre zuvor verlassen. Sam muss jedoch seine Mutter finden, um ein achtjähriges Mädchen nach einem schlechten Job zu retten. Die beiden nutzen eine Firma von heimlich angeheuerten Frauen, darunter Carla Guigina (Wächter)Angela Bassett (Schwarzer Panther) und Michelle Yeoh (Hockender Tiger versteckter Drache).

Abgesehen von diesem kurzen Setup dreht sich in diesem Trailer alles um das Shooting.

Es gibt Gatling-Waffen, Figuren, die über Theken tauchen, mysteriöse alte Bücherregale, Autokämpfe und ein Restaurant-Shootout im Stil der 1950er Jahre, aus welchem ​​Grund auch immer. Natürlich beschränken sich die Kämpfe des Films nicht nur auf das Filmen. Es gibt auch Nahkampf und mindestens eine Instanz eines Charakters, der mit nur zwei Hämmern in den Kampf stürzt.

Der Trailer verbringt nie zu viel Zeit mit einem einzigen Shootout, aber es sieht so aus, als würde diese Gruppe weiblicher Mörder von einer massiven, extrem stilisierten Schlägerei zur nächsten eilen, was genau das ist, was Sie in einem Film wie diesem hoffen.

Milchshakes mit Pulverund all seine Tausenden und Abertausenden von Kugeln sollen am 14. Juli auf Netflix treffen.