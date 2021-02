Ilhan Omar und andere Progressive stellen Bidens “rechtliche Rechtfertigung” für Luftangriffe in Syrien in Frage

Vertreter Ilhan Omar, D-Minn., Sagte am Freitag, dass sie besorgt über die Weißes Haus“Rechtliche Begründung” für den Start Luftschläge im Syrien einen Tag zuvor ohne Zustimmung des Kongresses.

“Wir im Kongress haben die Kontrolle des Kongresses über das Engagement im Krieg und wir wurden noch nicht informiert und wir haben den Krieg in Syrien nicht genehmigt”, sagte Omar gegenüber CNN.

Omar hatte einen Artikel retweetet, der 2017 von der derzeitigen Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, aufgetaucht war und die “rechtliche Autorität” der Trump-Administration für die Durchführung von Luftangriffen gegen das damalige “souveräne” Land in Frage stellte.

DAS AMERIKANISCHE FLUGZEUG IN SYRIEN IM ANGEBOT UND DIE VON TRUMP BESTELLTEN TOMAHAWK-STREIKEN 2017: DER UNTERSCHIED

“Große Frage”, antwortete Omar auf den vier Jahre alten Tweet angesichts der am Donnerstag angekündigten Militäraktion der Biden-Regierung.

“Seine Frage war wichtig, wenn es um eine andere Verwaltung ging, und diese Frage bleibt immer bei dieser Verwaltung”, sagte Omar gegenüber John King von CNN. “Unsere Fähigkeit, konstitutionelle Maßnahmen zu ergreifen, nimmt nicht ab, wenn die an der Macht befindliche Partei unsere ist.”

BIDENS SYRIA AIRSTRIKE erhält Beifall von führenden Republikanern

Gesetzgeber auf beiden Seiten des Ganges haben den Streik kritisiert, darunter die republikanische Vertreterin Nancy Mace, RS.C. Jim Banks, R-Ind.; Rand Paul, R-Ky.; und Lauren Boebert, R-Colo.; und demokratischer Vertreter Ro Khanna, D-California; und Sens. Chris Murphy, D-Conn.; und Tim Kaine, D-Va.

“Während der Präsident die Verantwortung hat, die Menschen in den Vereinigten Staaten zu verteidigen, macht unsere Verfassung deutlich, dass es der Kongress ist, nicht der Präsident, der die Macht hat, den Krieg zu erklären”, sagte Senator Bernie Sanders, I-Vt. In einer Erklärung vom Freitag fügte er in einem Tweet hinzu, dass er “sehr besorgt über den Angriff der US-Streitkräfte in Syrien gestern Abend” sei.

KLICKEN SIE HIER, UM DIE FOX NEWS APP ZU ERHALTEN

Die erste bekannte militärische Aktion der Biden-Regierung sollte ein defensiver “Schuss durch den Bug” auf eine von Iranern unterstützte Milizhochburg in Syrien sein, sagte ein hochrangiger Beamter, der den Iran und seine Miliz davon abhalten sollte, Raketen auf US-Streitkräfte in Syrien abzufeuern Syrien. Region.