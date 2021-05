Ihr Tageshoroskop: 21. Mai

WENN HEUTE IHR GEBURTSTAG IST

Jupiters Einfluss auf Ihren Geburtstag bedeutet, dass Sie in den nächsten 12 Monaten für alles bereit sind, aber es warnt Sie auch davor, dass Sie sich selbst verbrennen könnten, wenn Sie versuchen, alles zu tun. Identifizieren Sie Ihre zwei oder drei Hauptziele und geben Sie alles ein, um sie zu erreichen.

Widder (21. März – 20. April):

Eine gute Tat, die Sie in der Vergangenheit für jemanden getan haben, wird heute irgendwie zu Ihnen zurückkehren, und Sie wären ein Dummkopf, wenn Sie nicht das Beste daraus machen würden. Wenn das Universum der Meinung ist, dass Sie einer Belohnung würdig sind, wer sind Sie, um dies in Frage zu stellen?

TAURUS (21. April – 21. Mai):

Ihre Vorlieben und Abneigungen werden sich heute verstärken, und es besteht eine gute Chance, dass Sie sich mit jemandem streiten. Versuchen Sie, nicht jeden, dem Sie begegnen, als potenziellen Feind anzusehen. Wenn Sie sich die Mühe machen, sie als Freunde zu sehen, werden sie vielleicht so.

GEMINI (22. Mai – 21. Juni):

Die Sonne in Ihrem Zeichen ist heute mit Jupiter, dem glücklichen Planeten, verwandt, aber es besteht die Gefahr, dass Sie zu viel für selbstverständlich halten und mit dem, was Sie bekommen, unzufrieden werden, obwohl Sie viel mehr bekommen als der Andere. Sei dankbar für dein Glück.

KREBS (22. Juni – 23. Juli):

Es ist wichtig, dass Sie wissen, wann Sie aufhören müssen, insbesondere wenn Sie die Art von Krebs sind, die gerne im Vordergrund steht. Wenn Sie die Anklage führen und sich umschauen, um zu sehen, dass Ihnen niemand folgt, sind Sie möglicherweise falsch abgebogen!

LEO (24. Juli – 23. August):

Wenn Sie in irgendetwas verwickelt sind, das mit der finanziellen Seite des heutigen Lebens zu tun hat, müssen Sie vorsichtig sein. Ihr Vertrauen in Ihre eigenen Fähigkeiten ist so groß, dass Sie vielleicht glauben, dass Sie nicht scheitern können – genau dann, wenn Sie am wahrscheinlichsten scheitern.

JUNGFRAU (24. August – 23. September):

Jupiter im Partnerschaftsbereich Ihres Diagramms hilft Ihnen in den heutigen Beziehungen. Wenn also kürzlich harte Worte gesprochen wurden, ist es Zeit, Abhilfe zu schaffen. Alles, was gesagt wurde, vergeben, vergeben und weitermachen – zusammen.

LIBRA (24. September – 23. Oktober):

Es wird Ihnen heute nicht an Begeisterung mangeln, aber es kann an gesundem Menschenverstand mangeln. Nehmen Sie niemals zu viele Versprechensaufgaben an, die Sie möglicherweise nicht einhalten können. Begeisterung hilft Ihnen nicht viel, wenn Sie feststellen, dass Ihr Energieniveau nicht ausreicht.

SCORPIO (24. Oktober – 22. November):

Ziel ist es, auf jeden Fall der Größte und der Beste zu sein, aber auch das Gefühl der Proportionen zu bewahren. Selbst ein Skorpion kann nicht behaupten, übermenschlich zu sein – Sie haben Grenzen wie alle anderen -, streben Sie also nach Spitzenleistungen, aber machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie manchmal ein oder zwei Zentimeter fallen lassen.

SAGITTARIUS (23. November – 21. Dezember):

Da die Sonne heute im Widerspruch zu Ihrem herrschenden Planeten Jupiter steht, sollten Sie sich bewusst sein, dass nicht jeder so abenteuerlustig und furchtlos sein kann wie Sie. Betrachten Sie diejenigen, die ein ruhigeres Leben mit weniger lebensverändernden Herausforderungen bevorzugen. Das sind die meisten Leute!

Steinbock (22. Dezember – 20. Januar):

Sie werden heute ständig in Bewegung sein, aber irgendwann müssen Sie anhalten, um wieder zu Atem zu kommen. Ihre körperliche und geistige Ausdauer kann erstaunlich sein, aber Sie sind wie alle anderen Menschen. Kennen Sie also Ihre Grenzen und halten Sie sich immer daran.

AQUARIUS (21. Januar – 19. Februar):

Etwas, das noch vor wenigen Tagen schief gelaufen zu sein schien, ist jetzt sehr gut. Aber denken Sie nicht, dass es weitergehen wird, ohne geführt zu werden. Wenn Sie eine zweite Chance haben, etwas zu tun, stellen Sie sicher, dass Sie es nicht brauchen.

Fische (20. Februar – 20. März):

Sie mögen sensibel für die Sorgen und Herausforderungen anderer sein, aber zu diesem Zeitpunkt sollten Sie blutige Geschichten und Geschichten des Untergangs vermeiden. Die Welt ist voller Möglichkeiten und Sie sind entschlossen, Ihren Anteil an den schönen Dingen im Leben zu bekommen.

Erfahren Sie mehr über sich selbst unter sallybrompton.com