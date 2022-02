US-Außenminister Antony Blinken und US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, am 17. Februar bei den Vereinten Nationen in New York. (Timothy A. Clary/AFP/Getty Images)

US-Außenminister Antony Blinken sagte, er spreche mit den Vereinten Nationen über Russland und die Ukraine, „nicht um einen Krieg zu beginnen, sondern um ihn zu verhindern“.

„Ich bin heute nicht hier, um einen Krieg zu beginnen, sondern um ihn zu verhindern. Die Informationen, die ich hier präsentiert habe, werden durch das bestätigt, was wir monatelang vor unseren Augen gesehen haben. Alarme wie Melodrama und Unsinn, sie haben regelmäßig über 150.000 Soldaten angehäuft Die Grenzen der Ukraine sowie die Fähigkeit, einen massiven militärischen Angriff durchzuführen. Wir sind nicht die einzigen, die das sehen. Verbündete und Partner sehen denselben erwähnten Blinken.

Er forderte Russland auf, Diplomatie als Lösung für die Krise einzusetzen.

„Und Russland hört nicht nur von uns. Der internationale Chor ist immer stärker geworden“, sagte der US-Beamte. „Wenn Russland nicht in die Ukraine einmarschiert, werden wir erleichtert sein, dass Russland seinen Kurs geändert und unsere Vorhersagen als falsch bewiesen hat. Es wäre ein viel besseres Ergebnis als der Kurs, auf dem wir uns derzeit befinden, und wir werden jede Kritik gerne annehmen als jeder, der kommt zu uns.“

Blinken sagte, er habe einen Brief an den russischen Außenminister Sergej Lawrow geschickt, in dem er vorschlug, dass sie sich nächste Woche in Europa treffen. Es bietet auch Treffen des NATO-Russland-Rates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa an.

„Diese Treffen können den Weg für ein Gipfeltreffen der wichtigsten Führungspersönlichkeiten im Kontext der Deeskalation ebnen, um eine Einigung über unsere gemeinsamen Sicherheitsanliegen zu erzielen. Als Spitzendiplomaten unserer Nationen haben wir die Verantwortung, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die Diplomatie erfolgreich ist , keinen diplomatischen Stein auf dem anderen zu lassen“, sagte er.

Er sagte, Russland werde wahrscheinlich mit Entlassungen darauf reagieren, dass die Vereinigten Staaten „Hysterie schüren“.

„Die russische Regierung kann heute ohne Vorbehalt, Zweideutigkeit oder Irreführung verkünden, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschieren wird, es deutlich machen, es der Welt klar machen – und es dann demonstrieren, indem sie Ihre Truppen, Ihre Panzer, Ihre Flugzeuge in die Hangars zurückbringt und schickt Diplomaten an den Verhandlungstisch. In den kommenden Tagen wird sich die Welt an dieses Engagement erinnern. Oder an die Weigerung, dies zu tun“, schloss er.