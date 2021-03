Hubble sieht im Hochsommer atmosphärische Veränderungen auf der Nordhalbkugel des Saturn Astronomie

Astronomen, die das Hubble-Weltraumteleskop der NASA / ESA verwendeten, beobachteten Saturn, den zweitgrößten Planeten in unserem Sonnensystem, in den Jahren 2018, 2019 und 2020 kurz nach der Sommersonnenwende auf der Nordhalbkugel. Diese Beobachtungen sind Teil des OPAL-Programms (Outer Planets Atmospheres Legacy) von Hubble.

Saturn ist der sechste Planet von unserer Sonne und umkreist ungefähr 1,4 Milliarden km von der Sonne entfernt.

Es dauert ungefähr 29 Erdjahre, um die Sonne zu umkreisen, also dauert jede Jahreszeit auf dem Saturn mehr als sieben Erdjahre.

Die Erde ist relativ zur Sonne geneigt, wodurch sich die Menge an Sonnenlicht ändert, die jede Hemisphäre erhält, wenn sich unser Planet in seiner Umlaufbahn bewegt. Diese Variation der Sonnenenergie treibt unsere saisonalen Veränderungen an.

Der Saturn ist ebenfalls geneigt, so dass sich die Jahreszeiten in dieser fernen Welt ändern und die Änderung des Sonnenlichts die Ursache für einige der beobachteten atmosphärischen Änderungen sein kann.

“Diese kleinen Veränderungen der Saturn-Farbbänder von Jahr zu Jahr sind faszinierend”, sagte Dr. Amy Simon, Planetenspezialistin am Goddard Space Flight Center der NASA.

“Während Saturn auf seiner nördlichen Hemisphäre auf den Fall zusteuert, sehen wir, wie sich die polaren und äquatorialen Regionen ändern, aber wir stellen auch fest, dass die Atmosphäre auf viel kürzeren Zeitskalen variiert.”

“Was wir gesehen haben, ist eine leichte Veränderung der Farbe von Jahr zu Jahr, vielleicht Wolkenhöhen und Winde – es ist nicht überraschend, dass die Veränderungen nicht groß sind, weil wir nur einen kleinen Bruchteil eines Jahres Saturn betrachten.”

“Wir erwarten große Veränderungen auf einer saisonalen Zeitskala. Dies zeigt den Fortschritt in die nächste Saison.”

Neue Hubble-Daten zeigen, dass der Äquator von 2018 bis 2020 um 5-10% heller wurde und sich die Winde leicht änderten.

Im Jahr 2018 lagen die in der Nähe des Äquators gemessenen Winde bei etwa 1.600 km / h (1.000 mph) und damit höher als die von der NASA-Raumsonde Cassini zwischen 2004 und 2009 gemessenen Winde bei etwa 1300 km / h.

In den Jahren 2019 und 2020 kehrten sie zu Cassini-Geschwindigkeiten zurück.

Die Winde des Saturn variieren auch mit der Höhe, so dass die Änderung der gemessenen Geschwindigkeiten möglicherweise bedeuten könnte, dass die Wolken im Jahr 2018 etwa 60 km tiefer waren als die auf der Cassini-Mission gemessenen.

Das Ergebnisse wurden in der veröffentlicht Journal of Planetary Sciences.

