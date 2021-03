Hier ist unsere Sicht auf den Grand Prix von Bahrain 2021

Wenn Sie ein F1-Fan sind, besteht eine gute Chance, dass Sie lange wach geblieben sind (23:00 Uhr Ortszeit), um den Saisonauftakt vor einigen Tagen in Bahrain zu sehen. Wenn Sie es von Anfang bis Ende gesehen haben, lohnt es sich.

Alles, was wir vermuteten und vorhersagten, kam auf der Strecke zum Tragen, obwohl es in den 56 Runden immer noch einige Überraschungen gab. Hier sind unsere Imbissbuden vom ersten Rennen.

1. Mercedes-AMG ist nicht mehr unschlagbar

Während Sir Lewis Hamilton den Auftakt der Saison gewinnen konnte, war es alles andere als ein Spaziergang. Er musste eine seiner bisher besten Leistungen erbringen und sich einen Vorsprung von rund einer halben Sekunde sichern, um Zweiter zu werden, Max Verstappen.

Max Verstappen und Red Bull dominierten das gesamte Wochenende vom freien Training bis zum letzten Qualifying. Es sah auf jeden Fall so aus, als würde er den Schwung tragen, bis die Zielflagge am Renntag fiel und nur gegen Hamiltons unglaublichen Antrieb und die Magie der Mercedes-AMG-Strategie verlor. Der Titelverteidiger hat die Strecke 29 Mal verlassen und wurde dafür nie bestraft. Welche Landebahngrenzen? Wie auch immer, zurück zu Red Bull.

Das österreichische Team hatte das Tempo, wurde aber durch elektrische Gremlins behindert. Sergio Perez ‘Auto fiel auf die Installationsrunde und zwang ihn, sein Rennen von der Boxengasse aus zu starten. Verstappen hingegen hatte Probleme mit dem Gas und dem Differential, die ihn während des gesamten Rennens plagten.

Sobald Red Bull die Zuverlässigkeitsprobleme behoben hat, könnten sie Mercedes-AMG in dieser Saison erschrecken.

2. Der Mittelfeldkampf ist näher als je zuvor

Zwei Teams kämpfen in dieser Saison um die F1-Vorherrschaft. Es wäre jedoch falsch, den Kampf um die Vorherrschaft im Mittelfeld zu übersehen. Der Kampf um den 4. bis 10. Platz war genau das, wonach F1-Fans am längsten gefragt haben.

Derzeit ist nicht abzusehen, welche Mannschaft das Mittelfeld dominieren wird. McLaren, Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri und Alfa Romeo (ja, sogar sie) zeigten durchweg ein wettbewerbsfähiges Renntempo. Obwohl Bahrain drei DRS-Zonen (Drag Reduction System) hat, ist dies eine der am schwierigsten zu navigierenden Strecken.

Während des Rennens sahen die Mittelfeldpiloten jedoch wie Kampfpiloten aus. Es gab viele Überholmanöver von Seite zu Seite und sogar Tauchbomben an Ecken, die nicht verboten waren. Alle waren für jeden zu sehen, der zuhörte.

3. Der Grand Prix von Bahrain war ein Schaufenster für die Rookies

Drei Rookies sind in dieser Saison am Start, nämlich Yuki Tsunoda, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Immerhin haben sie während ihrer Zeit in den Juniorenligen ein paar ordentliche Wellen geschlagen.

F1 ist jedoch ein anderes Ballspiel. Werfen wir einen Blick auf ihre Leistung, okay? Schumacher hat sich während des Rennens einmal getrennt, sich aber erholt, um das Rennen zu beenden. Sein Teamkollege dagegen, oh mein Gott.

Nikita Mazepin hat gestern Abend seine F1-Karriere begonnen, aber er hat bereits viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sowohl positiv als auch negativ. Während des gesamten Rennwochenendes stand er jedoch im negativen Rampenlicht. Er hat jetzt sogar einen Spitznamen: Mazespin.

Während des Qualifyings brach er ab, kurz bevor die anderen Piloten ihre letzten Flugrunden beginnen wollten. Dies verursachte eine gelbe Flagge, die alle dazu zwang, langsamer zu fahren, und viele Fahrer verpassten das zweite Quartal. Auch der Vierfachmeister Sebastian Vettel war mit dem Spin nicht zufrieden.

Dann, am Renntag, verlor er an der dritten Kurve die Kontrolle über sein Auto und schlug gegen die Wand. Was ihn auszeichnete, war, dass es auf seiner Dash-Cam zeigte, dass es sein eigener Fehler war. Zum Zeitpunkt der Rotation war niemand um ihn herum. Mazepins erstes Rennen war kürzer als der lange Boxenstopp von Valtteri Bottas.

Ja, er ist ein Neuling, also sollten wir ihm etwas geben, oder? Nun, zwei Spin-Outs und ein Rennwagen insgesamt sind keine gute Entschuldigung dafür. Natürlich hat der junge Russe noch den Rest der Saison Zeit, um seinen Kritikern das Gegenteil zu beweisen. Im Gegenteil, Mick Schumacher fuhr einen ebenso wenig wettbewerbsfähigen wie unmöglich zu fahrenden Haas und konnte ihn bis zur Ziellinie heilen.

Der hellste Punkt in der Rookie-Vitrine war Tsunoda, der nicht nur einen sauberen Lauf hatte, sondern auch zeigte, dass er ihn zu den Veteranen bringen konnte. Sein konstantes Tempo ermöglichte es ihm, mutige, aber reibungslose Überholmanöver gegen Rennsieger und Meisterschaftsfahrer zu erzielen. Wenn er fortfährt, wer weiß? Er konnte in kürzester Zeit im Schwesterteam fertig werden.

4. Die Vorschriften von 2021 haben funktioniert

Die F1 hat versucht, das Rennen so nah wie möglich zu machen. In den letzten Jahren wurden verschiedene regulatorische Änderungen eingeführt, um die Hackordnung zu ändern. Während einige gearbeitet haben, war keines so effektiv wie die Vorschriften von 2021.

In diesem Jahr mussten die Teams die Aerodynamik überarbeiten, um den von jedem Auto erzeugten Abtrieb zu reduzieren. Im Training und sogar im Qualifying waren die Rundenzeiten etwa 1 Sekunde langsamer als im Vorjahr.

Darüber hinaus hatten fast alle Fahrer das ganze Wochenende über Probleme mit dem Grip. Mit weniger Abtrieb sahen alle Autos nervös und nervös aus, sehr zur Freude der Fans. Ihre Herausforderung in diesem Jahr besteht darin, das Gaspedal zu steuern, ohne zu stark zu verlangsamen oder an den Reifen zu nagen. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich jedes Team anpasst oder welche Lücken die Teams nutzen, um ihre Autos für den Rest der Saison zu kontrollieren. Obwohl es noch sehr früh in der Saison 2021 ist, werden die Fans mit einigen aufregenden und engen Rennen verwöhnt.

2021 wird bereits eine spannende Saison. Wenn nur Netflix jede Woche Drive to Survive-Episoden veröffentlichen könnte, damit wir das Drama hinter den Rennen sehen können.

– –

Bahrain GP 2021 Ergebnisse:

1 – Lewis Hamilton (Mercedes-AMG)

2 – Max Verstappen (Red Bull Racing) – +0,745

3 – Valtteri Bottas (Mercedes-AMG) – +37,383

4 – Lando Norris (McLaren) – +46,466

5 – Sergio Perez (Red Bull Racing) – +52.047

6 – Charles Leclerc (Ferrari) – +59.090

7 – Daniel Ricciardo (McLaren) – +66 004

8 – Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) – +67.100

9 – Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) – + 85.692

10 – Lance Stroll (Aston Martin) – +86,713

11 – Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) – +88,864

12 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – +1 Runde

13 – Esteban Ocon (Alpin) – +1 Runde

14 – George Russell (Williams) – +1 Runde

15 – Sebastian Vettel (Aston Martin) – +1 Runde

16 – Mick Schumacher (HAAS) – +1 Runde

17 – Pierre Gasly (Scuderia AlphaTauri) – DNF

18 – Nicholas Latifi (Williams) – DNF

19 – Fernando Alonso (Alpin) – DNF

20 – Nikita Mazepin (HAAS) – DNF