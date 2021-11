Hier ist ein Blick auf das Halo Infinite Tenrai (Update) Event – Destructoid

Startdatum, Details, wie es funktioniert

343 has confirmed that the Halo Infinite Tenrai event will start at 10AM PT on November 23, 2021.]

Die Unendlicher Heiligenschein Das Tenrai-Event steht vor der Tür und es ist das erste große Ding, das 343 Industries für das Spiel tut, um die Multiplayer-Komponente zu starten. Hier ist alles, was wir wissen.

Es beginnt diese Woche am 23. November, wird aber während der gesamten Saison zurückkehren

Die Hauptattraktion des Tenrai-Events ist das cool aussehende Yoroi-Samurai-Rüstungsset, das als Teil der Belohnungsstufen erneut bestätigt wird. Aber wann geht es los? Nun, „nach dem Ende der 20-jährigen Jubiläumsveranstaltung, 22. November“. Abhängig von Ihrer Region wird es heute Abend oder am frühen Morgen des 23. November live gehen.

Vor diesem Hintergrund haben wir Details zum Tenrai-Event. die in einem alten Blog von 343 begraben sind. Es wird daher „eine Woche pro Monat während der ersten Saison“ verfügbar sein und Er wird die ganze Saison über kommen und gehen. Es ist wirklich wichtig! Wenn Sie es vermissen oder im Urlaub sind, wird es wiederkommen.

Es sind 30 Mahlstufen (Stufen) für alle Belohnungen

Über diese Buchungsrate: „Ihr Fortschritt wird fortgesetzt“, wenn die Veranstaltung den Veranstaltungsraum betritt und verlässt Unendlicher Heiligenschein. 343 sagt, dass Sie „mehrere Möglichkeiten“ haben, alle Belohnungen freizuschalten.

Während wir vor einiger Zeit erfahren haben, dass es 20 Level sein werden, sieht es so aus, als wären es jetzt 30. basierend auf dem neuesten Tweet des Studios. Zu den Belohnungen gehören Waffenanpassungsfarben, Embleme, Anzugskern und Teile zum Anbringen dieses Kerns, wie ein Gürtel mit einem Katana, eine Maske und Polster.

Es gibt weitere saisonale Veranstaltungen, wenn Tenrai ein- und ausgeht

343 Industries sagt, es sei „nur für Anfänger“ in Bezug auf das, was die Saison bringen wird. HCS Spotlight, Winter Contingency, Cyber ​​​​Showdown und Tactical Ops-Events werden auch für eine Veröffentlichung in der ersten Staffel gehänselt: läuft bis Mai 2022.

Zur Erinnerung, ihr habt noch heute Zeit, um die 20-jährigen Jubiläumsartikel zu gewinnen, also ladet euch den Client kostenlos auf PC oder Xbox herunter und loggt euch einfach ein, um das Angebot zu nutzen.

