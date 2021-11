Die österreichische Valamar-Einheit in Kroatien erhält eine Erhöhung von 11 Millionen Euro für den Kauf eines zweiten Hotels

ZAGREB (Kroatien), 23. November (SeeNews) – Kroatischer Hotelbetreiber Valamar Riviera [ZSE:RIVP] gab am Dienstag bekannt, dass sein Aufsichtsrat einer Kapitalerhöhung von 11,07 Millionen Euro (12,4 Millionen US-Dollar) seiner österreichischen Tochtergesellschaft zugestimmt hat, um das Vier-Sterne-Hotel Marietta zu erwerben, das das zweite von Valamar in Österreich geführte Hotel sein wird.

„Einer der österreichischen Hauptaktionäre von Valamar Riviera, Gustav Wurmböck, hat die Kapitalerhöhung der österreichischen Tochtergesellschaft Valamar A mit dem Ziel initiiert, den Ausbau des Portfolios der Valamar Gruppe zu beschleunigen, einschließlich des Erwerbs des Hotels Marietta ist der erste Schritt für weiteres Wachstum und Entwicklung “, sagte Valamar in einer Einreichung an der Zagreber Börse.

Wurmböck, Aufsichtsratsvorsitzender der Valamar Riviera, wird die Kapitalerhöhung über seine Firma Wurmböck Beteiligungs (WB) durchführen.

Nach der Kapitalerhöhung wird Valamar 24,54% des Kapitals von Valamar A halten, während WB 75,46% hält.

„Zweck der Transaktion ist der Erwerb der ContiEstates AG, einer Schweizer Aktiengesellschaft, durch Valamar A und ihre österreichische Tochtergesellschaft Eff neunzigsieben Beteiligungsverwaltung“, sagte Valamar.

ContiEstates ist Eigentümerin des Hotel Marietta, mit 120 Schlüsseln und in Obertauern gelegen, einem der größten Skizentren Österreichs.

Diese Transaktionen sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

„Nach Abschluss des Buyout-Prozesses wird Valamar zwei Hotels in Österreich betreiben, in denen während der Wintersaison mehr als 130 Valamar-Mitarbeiter, hauptsächlich aus Kroatien, beschäftigt sein werden“, sagte Valamar in einer separaten Erklärung.

In den nächsten zwei Jahren plane Valamar weitere Investitionen in Österreich, unter anderem zur Neupositionierung und Verbesserung der Servicequalität der Hotels Marietta und Valamar Obertauern, so das Unternehmen weiter.

Die Valamar-Aktie wurde am Dienstag an der Zagreber Börse zu 32 Kuna (4,8 / 4,2 Euro) gehandelt, unverändert zum Schlusskurs vom Montag.

(1 Euro = 7.529 kroatische Kuna)