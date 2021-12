Herzogin Kate glänzt beim Weihnachtskonzert am Klavier

Herzogin Kate überraschte die königlichen Zuschauer, indem sie am Freitag bei einem Weihnachtskonzert ihr pianistisches Können unter Beweis stellte.

Die Herzogin von Cambridge begleitete Tom Walker bei einer Aufführung von „For Jene, die nicht hier sein können“ beim Konzert „Together at Christmas“, das im Vereinigten Königreich im Fernsehen übertragen wurde. Das Duo wurde am Donnerstag in der Westminster Abbey aufgenommen Das Stadt- und Landmagazin.

„Ich dachte, sie hat die Performance absolut gebrochen; es ist nicht einfach, mit einer Gruppe von Musikern, mit denen Sie noch nie zuvor gespielt haben, hinter ein Klavier zu springen und Live-Takes vor der Kamera aufzunehmen, aber sie war absolut erfolgreich“, sagte Walker dem Magazin. „Es war ein verrückter Tag für mich, in einem so schönen Zimmer mit meiner Band und einem Streichquartett neben der Herzogin zu spielen. Ich werde es sicher nicht so schnell vergessen! Meine Mutter hatte eine Panik. total, als sie es im Fernsehen sah. “ „

Kate, 39, moderierte das Konzert, das auch Auftritte von Leona Lewis und Ellie Goulding beinhaltete, um ihre Dankbarkeit gegenüber den Gemeindevorstehern in Großbritannien zu zeigen. zu viel.“

„Wir haben eine so dunkle Zeit durchgemacht. Wir haben so viele Herausforderungen erlebt, wir haben unsere Lieben verloren. Wir haben gesehen, wie unsere Mitarbeiter an vorderster Front unter immensem Druck standen. Und außerdem waren wir emotionaler und sozial stärker entfremdet und isoliert.“ voneinander“, sagte sie. „Aber ich denke, durch diese Trennung haben wir auch erkannt, wie sehr wir uns brauchen und wie uns Freundlichkeit und Liebe in Zeiten der Not wirklich Trost und Erleichterung bringen können.“