Hamburg / Covid-19: 390 Fälle, die meisten Neuinfektionen sind in diesem Bezirk

Die Anzahl der registrierten Corona-Neue Infektionen sind in Hamburg am Donnerstag um 390 Fälle gestiegen. Am Mittwoch war der Wert 404.

Dies ist der kritische Punkt Sieben-Tage-Wert bei 119,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerwie die Gesundheitsbehörde angekündigt. Am Vortag war es 113,2.

Am 15. Oktober haben Bund und Länder entschieden, dass in den Regionen, in denen der Wert über 50 liegt, strengere Regeln gelten müssen.

Covid-19 in Hamburg: Mehr als 12.000 Infizierte

Seit Beginn der Pandemie In Hamburg waren 12.946 Menschen infiziert mit dem Sars-CoV-2. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt, dass sich rund 8.700 erholt haben.

Die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen ist in Hamburg weiterhin am häufigsten infiziert. Im Landkreis Hamburg-Mitte gab es in den letzten sieben Tagen die meisten Neuinfektionen.

In Hamburger Kliniken wurden am Donnerstag 148 Koronapatienten behandelt, einer weniger als am Tag zuvor. 34 von ihnen, zwei mehr als am Tag zuvor, befinden sich derzeit auf der Intensivstation.

Corona in Hamburg: Zahl der Covid-Todesfälle seit dem 2. Oktober unverändert

Nach Angaben des Instituts für Forensische Medizin des Medizinischen Zentrums der Universität Eppendorf (UKE) sind bisher 241 Menschen gestorben Covid-19. Diese Zahl ist seit dem 2. Oktober unverändert geblieben.