Halbbruder von Michael Wendler: “Betrachten Sie ihn als bösartig und charakterlos”

Halbbruder zu Michael Wendler: “Betrachten Sie ihn als bösartig und charakterlos”

Die Tatsache, dass Popstar Michael Wendler eine zerrissene Beziehung zu seinem Vater Manfred Weßels hat, sollte vielen Fans bekannt sein, die das Leben des Sängers verfolgen. Aber auch der jüngere Sohn von Vater Manfred, Joel Weßels, hat nicht viel über Wendler zu sagen. Der 16-Jährige ist daher Michael Wendlers Halbbruder und hat eine ähnlich schwierige Beziehung zu ihm wie sein Vater.

Gegenüber von “Bild” er erzählt, wie er wegen Wendler in der Schule gemobbt wurde, was er von Wendlers jüngsten Aussagen über die Koronapandemie hält und was er ihm sagen möchte, wenn er ihn wieder trifft.

Joel über Wendler: “Ich schäme mich für meinen Halbbruder”

Auf die Frage nach Wendlers verwirrten Corona-Aussagen erklärt Weßels: “Ich schäme mich für meinen Halbbruder. Was Michael im Internet ausgelaugt hat und weiterhin entwässert, ist absolut sinnlos. Für mich scheint er völlig durcheinander zu sein, als könne er sein Leben nicht mehr bewältigen. Michael ist anscheinend völlig aus der Bahn geraten, sonst hätte er seinen Job bei RTL nicht aufgegeben. “”

Seitdem war es für ihn sehr unangenehm, Wendlers Halbbruder zu sein. “Deshalb wurde ich von meinen Klassenkameraden in meiner Schule gemobbt. Einige lachten mich aus, andere neckten mich damit, dass meine Familie alle Schulden hatte.”er fährt fort. Das tat ihm sehr weh. “Deshalb habe ich viel geweint”, gibt er zu. Aber jetzt ist es ihm egal.

Doch noch bevor Wendler mit Verschwörungsmythen auf sich aufmerksam machte, wurde die Beziehung zwischen beiden beschädigt. Joel erinnert sich an einen Vorfall, als er acht Jahre alt war. Zu dieser Zeit wollte er ein Konzert von Wendler besuchen. Sein Vater hat ihm speziell dafür ein Armband besorgt. “Aber als ich damit das Tor betreten wollte, wurde ich trotz meines Bandes vom Sicherheitspersonal aus dem Hof ​​vertrieben”, sagt Joel. “Ich hörte nur einen von ihnen zu dem anderen sagen: ‘Nicht diesen einen!’ Mir war klar, dass Michael das angewiesen hatte. ” Joel vermutet, dass der Grund dafür der Stress zwischen Michael und seinem Vater war.

“Michael hat in der Öffentlichkeit immer wieder Lügen über unseren Vater erzählt”

Aber das war nicht der einzige Vorfall, der Joel wütend auf seinen Halbbruder machte. “Michael verbreitete in der Öffentlichkeit immer wieder Lügen über unseren Vater. Das machte Dad so schlimm, dass er auf der Couch in unserem Haus lag und tagelang weinte. Ich habe ihn getröstet und natürlich so deprimiert “, erinnert er sich.

Bisher hat er den Sänger nur als Kleinkind bei der Hochzeit seines Vaters persönlich getroffen. Aber wenn er die Gelegenheit hätte, Wendler erneut zu konfrontieren, würde er genau wissen, was er ihm sagen sollte. “Ich würde ihn fragen, warum er unseren Vater so geschleppt hat. Und ich würde ihm sagen, dass ich ihn für bösartig und charakterlos halte und ihn verachte.”

Zu dieser Zeit fand er seinen Halbbruder immer noch großartig, berichtet Joel. “Ich habe ihn für sein Selbstvertrauen bewundert und wie er aus dem Nichts eine Karriere aufgebaut hat. Als Mann fand ich ihn faszinierend, seine Musik nicht so sehr.” Diese Bewunderung ist jetzt weg. Der 16-Jährige will auch kein Frauenheld wie Michael sein. “Ich möchte auf keinen Fall so viele Frauen wie Michael in seinem Leben haben. Ich bin dort ganz anders. Ich neige dazu, an eine große Liebe zu glauben.”

