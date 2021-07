Gurman: iPhone 13 könnte einen Apple Watch-ähnlichen Always-On-Modus haben

In einer anderen Ausgabe von seinen ‘Power On’-Newsletter, Bloomberg Mark Gurman spricht darüber, was er in wenigen Monaten mit dem iPhone 13 von Apple erwartet.

Während Bloomberg letzte Woche berichtete, dass Apple Lieferanten damit beauftragt hatte, bauen bis zu 90 Millionen neue iPhones für diesen Herbst, was einer Steigerung von 20 % gegenüber den geplanten 75 Millionen Einheiten entspricht, aber das Unternehmen für das iPhone 12 im Jahr 2020, dieses Mal wiederholt Gurman einige der Funktionen, die wir von der iPhone 13-Reihe erwarten.

Erwarten Sie einen schnelleren A15-Chip, eine kleinere Notch, ein neues Display für eine bessere Akkulaufzeit und das Potenzial eines Always-On-Apple-Watch-Modus sowie eine Bildwiederholfrequenz von 120. Hz und Videoaufzeichnungs-Upgrades.

Obwohl ständig Gerüchte über ein 120-Hz-Display kursierten, ist dieses Mal der Always-On-Modus im Stil der Apple Watch neu, der vom OLED-Display des iPhones profitieren könnte. Benutzer haben seit dem Start des iPhone X auf diese Funktion gewartet, aber Jahr für Jahr hat Apple diese Funktion nie vorgestellt, iOS auf iOS.

Sollte sich herausstellen, dass Gurmans Aussage wahr ist, könnten Nutzer auf dem iPhone problemlos Informationen über Uhrzeit, Wetter oder sogar die App, die sie benachrichtigt hat, abrufen, ohne es aktivieren zu müssen.

Im vergangenen Jahr hat ein Bericht über die Lieferkette die Möglichkeit aufgezeigt, die diesjährigen Flaggschiff-iPhones mit einem Always-On-Display. Wenn das passiert, werden iPhone-Nutzer nicht die einzigen sein, die über die ProMotion-Technologie verfügen, von der sie immer geträumt haben, sondern auch von einem Always-On-Display profitieren.

Abgesehen davon ist es immer gut, von Gurman zu hören, dass das iPhone 13 einen schnelleren Chip, eine kleinere Kerbe und eine bessere Akkulaufzeit haben wird, da die iPhone 12-Reihe einen kleineren Akku hat als sein Vorgänger.

Welche Funktion erwartest du am meisten vom iPhone 13? Entdecken Sie unsere Übersicht über die möglichen Funktionen und Stimmen Sie hier in unserer Umfrage ab.

