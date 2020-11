Großes Excel-Update: Neue Datentypen verfügbar

Bisher war es möglich, Zahlen, Text oder Formeln in Tabellen in Excel zu speichern. Von nun an sollte es auch möglich sein, eigene Datentypen aus einer Tabelle zu generieren und in andere Tabellen einzugeben. Dies kann beispielsweise ein Produkt mit allen Eigenschaften oder ein Kunde einschließlich Adresse und Daten sein. Alle auf diesem Produkt gespeicherten Daten können dann über die einzelnen Zellen abgerufen werden.

Das Programm erhält andere vorgefertigte Datentypen von Wolfram Alpha – Dies sollte zum Beispiel die Kategorien Chemie, Bewegung, Filme oder Orte umfassen. Die einzelnen Datentypen sollten für alle Abonnenten von verfügbar sein Microsoft 365 verfügbar sind, stehen die Daten von Wolfram Alpha zunächst nur Office Insidern in der Testphase zur Verfügung.