Des Der britische Premierminister Boris Johnson erwägt eine neue strikte teilweise Sperrung in England im Kampf gegen die Koronapandemie. Die Times berichtete, dass Johnson die hatte wird am Montag in einer Pressekonferenz neue Koronamaßnahmen bekannt geben. Dementsprechend sollte alles geschlossen sein – abgesehen von wichtigen Geschäften und Bildungseinrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Universitäten. Die neuen Beschränkungen können von Mittwoch bis 1. Dezember gelten. Die Times zitierte eine hochrangige Regierungsquelle, dass die Maßnahmen diskutiert worden seien, eine endgültige Entscheidung jedoch noch nicht getroffen worden sei.