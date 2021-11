Greta Thunberg wird angegriffen, als sie zur COP26 in Glasgow ankommt

“Alle Versprechungen werden nur bla, bla, bla sein, um einen Satz zu erfinden, es sei denn, wir werden real”, sagte Johnson.

Es wird nicht erwartet, dass Frau Thunberg, 18, beim 12-tägigen Gipfel, der am Sonntag begann, spricht. Der Aktivist, dessen individuelle Klimastreiks im Jahr 2018 dazu beigetragen haben, eine globale Jugendklimabewegung anzukurbeln, war laut Angaben schnell von einer lauten Menge umgeben, nachdem er aus einer Tür am Hauptbahnhof von Glasgow getreten war Videos von Szene in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Laut den Videos schien sie nicht mit ihren Mitmenschen zu sprechen. Sie hielt den Kopf gesenkt und folgte der Polizei, die sie durch die Menge begleitete, die aus Fotografen, jungen Leuten und einem leidenschaftlichen Mann zu bestehen schien, der die Versammelten beschimpfte.

„Haben Sie Mitgefühl. Sie haben keinen Anspruch darauf “, sagte er einem Fotografen in einem der Videos.

Ein anderer Mann sagte: „Geben Sie ihm etwas Platz. Das ist nicht richtig. “

Frau Thunberg sagte der BBC in einem Interview letzte Woche, dass sie nicht offiziell eingeladen wurde, auf dem Gipfel zu sprechen. Sie fügte hinzu, dass die Organisatoren des Gipfels nicht viele junge Redner eingeladen hätten, weil sie “befürchten könnten, dass sie schlecht aussehen könnten, wenn sie zu viele junge ‘Radikale’ einladen”, sagte sie mit Luftzitaten.