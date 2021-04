Graue Wölfe überlebten das Aussterben der Eiszeit, indem sie ihre Ernährung anpassten

Graue Wölfe gehören zu den größten Raubtieren, die das Aussterben am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 11.700 Jahren überlebt haben. Heute sind sie im borealen Wald und in der Tundra des Yukon zu finden, wobei Karibu und Elche die Hauptnahrungsquellen sind.

Neue Studie des kanadischen Naturmuseums zeigt, dass Wölfe möglicherweise überlebt haben, indem sie ihre Ernährung über Tausende von Jahren angepasst haben – – von einer primären Abhängigkeit von Pferden während des Pleistozäns, von Karibu und Elch heute. Die Ergebnisse werden in der Zeitschrift veröffentlicht Paläogeographie, Paläoklimatologie, Paläoökologie.

Das Forschungsteam unter der Leitung der Museumspaläontologin Dr. Danielle Fraser und der Studentin Zoe Landry analysierte die Beweise, die in den Zähnen und Knochen alter grauer Wolfsschädel (es gibt 50.000 bis 26.000 Jahre) und der Moderne erhalten sind. Alle Exemplare wurden im Yukon gesammelt, einem Gebiet, das einst das beringische Mammutsteppen-Ökosystem unterstützte, und befinden sich in den nationalen Sammlungen des Museums sowie in denen der Regierung des Yukon.

“Wir können die Ernährungsumstellung untersuchen, indem wir die Abnutzungsmuster an Zähnen und chemischen Spuren in Wolfsknochen untersuchen”, sagt Landry, der Hauptautor, der die Arbeit als Student an der Carleton University unter der Aufsicht von Fraser abgeschlossen hat. “Diese können uns viel darüber erzählen, wie das Tier gegessen hat und was das Tier während seines gesamten Lebens gegessen hat, bis zu einigen Wochen vor seinem Tod.”

Landry und Fraser haben sich auf etablierte Modelle verlassen, die das Fütterungsverhalten eines Tieres durch Untersuchung mikroskopischer Verschleißmuster an seinen Zähnen bestimmen können. Die Kratzspuren deuten darauf hin, dass der Wolf Fleisch verzehrt hätte, während das Vorhandensein von Gruben darauf hindeuten würde, an den Knochen zu kauen und zu nagen, wahrscheinlich wie ein Aasfresser.

Die Analyse ergab, dass Kratzspuren an alten und modernen Wolfszähnen vorherrschten, was bedeutete, dass Wölfe weiterhin als primäre Raubtiere überlebten und ihre Beute jagten.

Was haben die grauen Wölfe dann gegessen? Die moderne Ernährung – Karibu und Elch – ist gut etabliert. Die Ernährung der alten Wölfe wurde bewertet, indem die Verhältnisse von Kohlenstoff- und Stickstoffisotopen untersucht wurden, die aus Kollagen in den Knochen extrahiert wurden. Relative Isotopenspiegel können mit Indikatoren verglichen werden, die für bestimmte Arten festgelegt wurden. “Das Axiom, du bist was du isst, kommt hier ins Spiel”, sagt Landry.

Die Ergebnisse zeigten, dass Pferde, die während des Pleistozäns ausgestorben waren, etwa die Hälfte der Nahrung des grauen Wolfs ausmachten. Etwa 15% stammten von Karibu und Dall-Schafen, wobei einige Mammuts miteinander vermischt waren. All dies zu einer Zeit, als alte Wölfe mit anderen großen Raubtieren wie Krummsäbelkatzen und kurzgesichtigen Bären koexistiert hätten. Das eventuelle Aussterben dieser Raubtiere hätte den Wölfen mehr Möglichkeiten bieten können, auf neue Beutearten umzusteigen.

“Es ist wirklich eine Geschichte des Überlebens und der Anpassung an die Eiszeit und des Aufbaus einer Art in eine moderne Form im Hinblick auf die ökologische Anpassung”, bemerkt Dr. Grant Zazula, Co-Autor der Studie der Yukon-Regierung und Paläontologe, der ein Experte für Eis ist Alter Tiere, die Beringia bewohnten.

Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf die heutige Erhaltung. „Graue Wölfe haben sich flexibel an ein sich änderndes Klima angepasst und sind von einem Steppenökosystem in einen borealen Wald übergegangen“, sagt Fraser. “Und ihr Überleben ist eng mit dem Überleben der Beutearten verbunden, die sie essen können.”

Da moderne graue Wölfe von Karibu abhängen, schlagen die Autoren der Studie vor, dass die Erhaltung der Karibu-Populationen ein wichtiger Faktor für die Erhaltung einer gesunden Wolfspopulation sein wird.

Referenz: „Nahrungsmittelrekonstruktion und Hinweise auf Beutebewegungen im Pleistozän und bei neueren grauen Wölfen (Wolf) des Yukon-Territoriums “von Zoe Landry, Sora Kim, Robin B. Trayler, Marisa Gilbert, Grant Zazula, John Southon und Danielle Fraser, 20. März 2021, Paläogeographie, Paläoklimatologie, Paläoökologie.

DOI: 10.1016 / j.palaeo.2021.110368

Diese Studie wurde durch einen NSERC Discovery Grant finanziert, der an Dr. Danielle Fraser vergeben wurde. Die Isotopenanalyse wurde von Dr. Sora Kim und Dr. Robin Trayler von der University of California, Merced, durchgeführt. Insgesamt sammelte das Forscherteam Daten von 31 pleistozänen Schädeln sowie Daten von 17 modernen Schädeln (die meisten wurden in den 1960er Jahren gesammelt). Alle Exemplare befinden sich in den Sammlungen des Canadian Museum of Nature und der Regierung von Yukon.