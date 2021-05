Die neueste Stellenanzeige von Rockstar führt zu Spekulationen über die Veröffentlichung von “GTA 6”.

Es ist fast acht Jahre her, seit Rockstar enthüllt wurde Grand Theft Auto 5 Viele Fans erwarten die nächste Folge von die legendäre Videospielserie. Es wurden Aktualisierungen vorgenommen GTA 6 im Laufe der Jahre, obwohl keine konkreten Informationen zu seiner Veröffentlichung zur Verfügung gestellt wurden.

Cate Gillon / Getty Images Internet-Experten und Gamer haben nach möglichen Anzeichen oder Aktualisierungen für das Videospiel gesucht, aber es sieht so aus, als hätte Rockstar einen massiven Hinweis fallen lassen. Das Videospielunternehmen hat eine Stellenanzeige veröffentlicht, in der nach Spieletestern in verschiedenen Teilen der Welt gesucht wird, darunter in Indien und Edinburgh. Rockstar gab nicht an, dass er Tester brauchte GTA 6 Sie stellten jedoch fest, dass die Antragsteller mit ihren früheren Titeln vertraut sein sollten. Wir würden annehmen schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl wäre einer dieser Titel. Leider gab es außerhalb der Stellenausschreibung nicht viele Aktualisierungen. Unterwegs heißt es, dass Rockstar sich derzeit auf den Relaunch vorbereitet GTA V. für die neuesten Konsolen wie PS5 und XBox Series X | S. Es ist auch möglich, dass a GTA Online-Spiel würde kommen. Darüber hinaus wurde berichtet, dass 2022 oder 2023 eintreten werden, wenn die nächste Rate des Spiels eintrifft. In verwandten Nachrichten ein Gesetzgeber aus Illinois vorgeschlagen zu verbieten schwerer Kraftfahrzeugdiebstahl zusammen mit anderen gewalttätigen Videospielen, um den Aufstieg des Carjacking zu vereiteln. Kein Wort darüber, ob dieser Vorschlag Bestand hat. [Via]