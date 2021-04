GP von Bahrain: Sergio Perez erklärt seinem Teamkollegen Red Bull Verstappen sein mangelndes Tempo

Sergio Perez hat seine Saison 2021 mit seinem Debüt für Red Bull in Bahrain auf einem sehr soliden Fundament begonnen. Obwohl er vor dem Rennen mit einigen schwierigen Situationen konfrontiert war, schaffte er es, auf einem ehrenwerten fünften Platz zu landen. Trotz seines lobenswerten Starts ist der Mexikaner der Meinung, dass er seinen Fahrstil stärker an die Kräfte des RB16B anpassen muss.

Er erlitt ein mangelhaftes Qualifying, in dem er in das zweite Quartal abstieg, nachdem er mit den mittleren Reifen nicht klar gekommen war. Er wurde gezeichnet, um das Rennen in P11 zu starten; Während des Trainings erlitt er jedoch einen Motorschaden, der ihn aus der Boxengasse brachte. Glücklicherweise erholte er sich während des Rennens gut und landete in den Top 5.

Sergio Perez braucht noch Zeit, um sich auf RB16B einzustellen

In einem Interview erzählte Perez, wie er an zwei bestimmten Ecken Bahrains kämpfte, was dazu führte, dass er von Max Verstappen verdrängt wurde. Er sagte, “”Der negative Punkt ist, dass ich in zwei Ecken Zeit verloren habe. Aber hier ändert sich der Wind und man bekommt nur eine Umdrehung. Es war nicht einfach, diesen Fortschritt zu machen.“”

Der Mexikaner glaubt, er sollte versuchen, seinen Fahrstil an den RB16B anzupassen. Es sagte, “Der Wind ändert sich ständig und so weiter. Aber wir können sehen, dass die Fortschritte gemacht wurden. Es gibt spezielle Probleme im Zusammenhang mit der Art und Weise, wie ich das Auto fahre. Ich muss mein Fahren an das Auto anpassen.

„Zuerst muss ich sicherstellen, dass ich so fahre, wie das Auto gefahren werden soll. Und dann daran arbeiten. Aber es dauert lange, weil es ganz anders ist, als ich es gewohnt bin.

Was erwartet Red Bull gegenüber dem Mexikaner?

Red Bull unterzeichnete Sergio Perez, um mit Mercedes zu konkurrieren. Wenn nicht in der Fahrerwertung, zumindest in der Herstellermeisterschaft.

Also brauchen sie Perez, um sich schnell an das Red Bull-Auto anzupassen. Sie hoffen, dass es ein bedeutendes Upgrade gegenüber den beiden Vorgängern Pierre Gasly und Alex Albon ist.

Das österreichische Team hat einen sehr schlauen Fahrer aus dem F1-Fahrerlager rekrutiert. Er konnte das Beste aus seinen Reifen herausholen und verdient diese Punkte konsequent. In diesem Fall werden sie Mercedes früher oder später im Jahr 2021 einige schlaflose Nächte bescheren.

