Google-Updates steigern die Smart Watch und die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz

Alphabet Inc. (TogetL.O) Google hat am Dienstag Updates für viele Dienste vorgestellt, darunter Karten, Fotos und Betriebssysteme, da das Unternehmen seine Rolle in einer Welt präsentiert, die während der Pandemie digitaler geworden ist.

Die Ankündigungen auf der virtuell stattfindenden Google I / O-Entwicklerkonferenz unterstützen die Smartwatch-Bemühungen des Unternehmens, die mit Apple Inc. konkurrieren. (AAPL.O)und für seine Tools für die Zusammenarbeit, die mit den Angeboten von Microsoft Corp konkurrieren (MSFT.O).

Sie zeigen auch, wie Google demonstrieren möchte, dass die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz (KI) die Nutzer von seinen werbefinanzierten oder kostenpflichtigen Diensten für Einkauf, Kommunikation und Unterhaltung anziehen, auch wenn die Sperrung von Pandemien nachlässt .

Google sagte, sein Smartwatch-Betriebssystem Wear OS werde von seiner neu erworbenen Fitbit-Einheit und Samsung Electronics Co übernommen (005930.KS), beide nutzen seit Jahren ihre eigenen Systeme. Durch die Zusammenarbeit könnten Unternehmen mehr App-Entwickler gewinnen und besser mit der Apple Watch konkurrieren.

Das Unternehmen teilte auch neue Bearbeitungs- und Anzeigeoptionen für Google Text & Tabellen und andere funktionierende Software mit, einschließlich eines einfachen Tools, das die Verwendung integrativer Begriffe anstelle von geschlechtsspezifischen Wörtern vorschlägt.

Geschäftsführer Sundar Pichai hat die Förderung der sozialen Gerechtigkeit zu einer Priorität im gesamten Unternehmen gemacht. In einem weiteren Schritt sagte das Unternehmen in diesem Herbst, dass seine Pixel-Smartphones dunklere Hauttöne und lockiges Haar besser erfassen und auf den Fotos wellig sein sollten.

Die KI-Updates beinhalteten eine neue Anstrengung, um Fahrern, die Google Maps verwenden, zu helfen, plötzliches Bremsen zu reduzieren, indem sie auf “sichereren” Routen navigieren. Google Fotos erinnert Nutzer daran, dass sie Google Bilder in Screenshots nach bestimmten Objekten durchsuchen können.

Google sagte auch, dass ein leistungsfähigerer Computerchip, TPU v4, der für die Entwicklung der KI wichtig ist, in diesem Jahr für Google Cloud-Kunden verfügbar sein wird.

Android 12, die neueste Version des mobilen Betriebssystems, das auf mehr als 3 Milliarden Geräten weltweit aktiv ist, wird später in diesem Jahr mit Anpassungsfunktionen wie dem Anpassen von App-Farbschemata verfügbar sein. Dadurch können die Geräte auch als digitaler Schlüssel für bestimmte Fahrzeuge verwendet werden.

In einem futuristischen Software-Test für die Zusammenarbeit enthüllte Pichai Project Starline, Videokonferenzkabinen, die sogenannte Hellfeld-Displays verwenden, damit Benutzer eine 3D-Darstellung ihrer Kollegen anzeigen können. Gesundheits- und Medienunternehmen würden das System testen, sagte Pichai.

