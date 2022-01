Google Play Store listet Spiele auf, die für Pixel 6 optimiert sind

Android 12 stellt vor ein Spiel-Dashboard, das derzeit exklusiv für Pixel 6 und 6 Pro ist. Neben der Bereitstellung nützlicher Tools ermutigt Google Entwickler, die Game Mode API zu nutzen. Google Play listet jetzt Spiele auf, die „für Pixel 6 optimiert“ sind.

Update 29.1.22: In den vergangenen Monaten hat Google drei Spiele hinzugefügt (am Ende in der Tabelle unten aufgeführt). Diese Play Store-Liste erscheint immer noch nur auf dem Pixel 6, obwohl das Game Dashboard derzeit für alle Google-Telefone mit Android 12 verfügbar ist.

Original vom 14.11.21: Oben auf der Registerkarte „Spiele“ im Play Store sehen Benutzer ein „Optimiert für Pixel 6“-Karussell mit einem Abschnitt „Leistung steigern oder Strom sparen“. Dies bezieht sich auf die Spielmodus-API die Entwickler unterstützen können, damit Benutzer festlegen können, ob sie möchten, dass ein Titel das Gameplay für eine längere Akkulaufzeit oder maximale Bildraten priorisiert.

Wie die Leute in unseren Kommentaren festgestellt haben, ist die Unterstützung des Spielmodus die einzige Optimierung, die erforderlich ist, um in der Play Store-Liste aufgeführt zu werden. Bei unseren Tests haben wir die Modi an entdeckt Scrabble gehen (Gelegenheitsspiel) und FIFA-Fußball (intensiverer Titel).

Endbenutzer können das „Spiel-Dashboard“ in den Systemeinstellungen > Apps > (unter Allgemein) Spieleinstellungen aktivieren. Wenn Sie einen kompatiblen Titel öffnen, erhalten Sie eine schwebende Blase, die das Overlay öffnet. In kompatiblen Spielen zeigt die Kachel „Optimierung“ – die sich unter der Zeile mit Bildschirmaufnahme, Aufnahme, FPS-Zähler und DND-Verknüpfungen und neben YouTube Live-Streaming befindet – drei Modi an:

Leistung : Maximiert die Bildrate

: Maximiert die Bildrate Standard : Verwendet die Standardeinstellungen des Spiels

: Verwendet die Standardeinstellungen des Spiels Batterieschoner: Verlängert die Batterielebensdauer

Im Moment ist das Game Dashboard nur auf Pixel 6 und 6 Pro live. Es erscheint nicht auf anderen Pixel-Telefonen mit Android 12. Bereits im Juli sagte Google, dass die Game Mode API noch in diesem Jahr auf „ausgewählten“ Android 12-Geräten verfügbar sein wird und dass Samsung bereits ein Partner für die Bemühungen ist, „mit mehr OEMs auf dem Weg.“

Die vollständige Google Play-Liste der Spielemodus-optimierten Titel für das Pixel 6 finden Sie unten:

