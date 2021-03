Golden Globes: Beste Komödie oder Musical

Der Wrap

Golden Globes: Laverne Cox hat uns gerade gebeten, “Extradiegetic” zu googeln, was wir auch getan haben

Laverne Cox ließ während seines virtuellen Interviews auf dem roten Teppich bei den Golden Globes am Sonntag ein ernstes Wort von SAT fallen. Gefragt von E! animiere Karamo Brown, was sie an ‘Bridgerton’ liebte, Cox erwähnte den Soundtrack “extradiegetic”. “Es ist ein historisches Stück, das so viel Spaß macht”, sagte die Schauspielerin “Promising Young Woman”. „Die Anachronismen, die Musik – wenn sie extradiegetisch ist, Google it – ist sie sehr anachronistisch. Es könnte ein Lied von Britney Spears mit einem sehr barocken Streichquartett sein. Und die Geschichte macht so viel Spaß und ja, dem Herzog geht es erstaunlich gut. Also haben wir es für Sie gegoogelt. Lesen Sie auch: Die goldenen Globen müssen grundlegend überarbeitet werden – und kosmetische Änderungen werden nicht länger helfen Laut TheFreeDictionary bedeutet extradiegetisch “eine Erzählung ohne direkte dramatische Nachahmung der dargestellten Ereignisse, Szenen oder Charaktere”. Mit anderen Worten, dies sind Elemente, die es in der Welt des Films nicht gibt. In der Netflix-Ära ist es die Musik zeitgenössischer Künstler, darunter Ariana Grandes “Thank U Next” und Taylor Swifts “Wildest Dreams”. Die vollständige Liste der klassischen Cover und extradiegetischen Songs von “Bridgerton” finden Sie hier. Die Golden Globes, moderiert von Amy Poehler und Tina Fey, beginnen um 17.00 Uhr / 20.00 Uhr auf NBC. Eine vollständige Liste der Vorhersagen von TheWrap finden Sie hier. Lesen Sie die Originalgeschichte der Golden Globes: Laverne Cox hat uns gerade von Google “Extradiegetic” gefragt, was wir bei TheWrap getan haben