Österreich startet regionales Innovationszentrum EIT Health

WAS IST DIE AUSWIRKUNG Die sechs Partner, die gemeinsam das regionale EIT-Health-Netzwerk in Österreich aufbauen werden, sind:

Austrian Institute of Technology (AIT)

Boehringer Ingelheim RCV

Das SanusX Startup der UNIQA Versicherungsgruppe

Kapsch BusinessCom

die wilde gruppe

und dem Wiener Gründerservice INiTS. Mit dem neuen österreichischen Hub will EIT Health die Chancen der Region nutzen und sein multidisziplinäres Netzwerk stärken.

DER GLOBALE TREND Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) ist eine unabhängige europäische Einrichtung, die sich um Innovationen in europäischen Sektoren bemüht, indem sie Ideen und Unternehmertum rund um Technologie fördert und unterstützt. EIT Health ist hierfür die designierte Gesundheitsorganisation.

Der EIT Health Regional Innovation Hub wird gefördert durch das österreichische Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaft, das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Verbraucherschutz, die Wirtschaftskammer Wien sowie die Wirtschaftsagentur Wien. Ab Januar 2022 will der neue Hub mit Sitz in Wien gemeinsam mit weiteren Netzwerkpartnern innovative digitale Gesundheitsprodukte und -lösungen voranbringen und Start-ups sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) unterstützen.

Im Dezember 2020 hat EIT Health den Catapult-Wettbewerb ins Leben gerufen und neun Gewinner-Startups aus den Bereichen Digital Health, Biotechnologie und Medizintechnik mit insgesamt 1 Mio. € gefördert. Im Februar 2021 förderte EIT Health im Rahmen des Wild Card-Innovationsprogramms zwei deutsche und spanische Startups mit jeweils 1,5 Millionen Euro für einen Zeitraum von zwei Jahren.

Dirk Holste, Forschungsdirektor und stellvertretender Direktor des AIT Center for Health and Bioresources und Koordinator von EIT Health Austria, sagte: „Wir freuen uns, heute in unseren neuen Räumlichkeiten zu sein und das erste Treffen zu organisieren. offizieller Partner für die neue regionale Innovation“ des EIT Health Hub. „Er fuhr fort: „Österreich hat viele Stärken in der Gesundheitsinnovation, darunter ein gut entwickeltes Gesundheitssystem mit einer Aufzeichnung von elektronischer Gesundheit (ELGA), das weithin akzeptiert und umgesetzt wird

Nachrichten Highlights Gesundheit

Österreich startet regionales Innovationszentrum EIT Health

Sehen Sie sich alle Nachrichten und Artikel an, um aktuelle Informationen zu Gesundheitsnachrichten zu erhalten.