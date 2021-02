Dele Alli und Gareth Bale erzielen große Tore, als Tottenham vorrückt

Dele Alli startet und Dele Alli erzielt ein hervorragendes Bike-Kick-Tor (das Olivier Giroud gestern nicht übertroffen hat) und erzielt zwei Vorlagen – eine davon endete damit, dass Gareth Bale den Ball mit einem sehr vertrauten Treffer im unteren Teil des Netzes zerquetschte linker Fuß beenden.

Abgesehen von all den Witzen und dem Sarkasmus über Alli wurden Geschicklichkeit und Talent nie in Frage gestellt – erinnern Sie sich an dieses absurde Ziel? – aber Jose Mourinho hat aus dem einen oder anderen Grund mit dem Spieler im Wesentlichen vom Tag seiner Ankunft im Verein an nicht einverstanden.

Alli hat in dieser Saison kaum 100 Minuten in der Premier League gespielt, plus 242 weitere in der Europa League, aber er kann immer noch einige atemberaubende Leistungen vollbringen, wie die nächste Serie, in der er den Ball selbst in die Luft wirft und führt das perfekte Finish für Fahrräder.

Willkommensrad Dele Alli 👏 pic.twitter.com/bUglIhntCQ – Champions League bei CBS Sports (@UCLonCBSSports) 24. Februar 2021

Tottenham hatte einen 4: 1-Vorsprung vor dem österreichischen Klub Wolfsberger im Achtelfinale der Europa League am Mittwoch, und Allis großartiges Tor erhöhte den Vorsprung auf 5: 1.

Alli warf einen köstlichen Ball in den Strafraum und fand Carlos Vinicius für Spurs ‘zweites Tor des Spiels nur fünf Minuten nach Wiederaufnahme der Pause.

Alli übernahm erneut die Rolle des Lieferanten und installierte Bale nur vier Minuten, nachdem der Waliser von der Bank gefallen war. Das Endergebnis ähnelte Bale auf dem Höhepunkt seiner Kräfte stark, wenn auch nur für einen kurzen Moment.

Dele Alli hebt Gareth Bale 🏌️‍♂️ hervor pic.twitter.com/vw7gBZUAEW – Champions League bei CBS Sports (@UCLonCBSSports) 24. Februar 2021

Vinicius erzielte kurz vor Vollzeit ein weiteres Tor (sein sechstes in der Europa League in dieser Saison), um das Ergebnis am Tag auf 4: 0 und insgesamt auf 8: 1 zu bringen.

