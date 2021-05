Gespräche mit der Montreal Baseball Group im Mittelpunkt der Klage gegen den Eigentümer der Tampa Bay Rays

MONTREAL – Minderheitsaktionäre des Baseballteams Tampa Bay Rays beschuldigen den Eigentümer Stuart Sternberg, sie wegen seiner Verhandlungen mit Stephen Bronfman und der Montreal Baseball Group angelogen zu haben. Nach Angaben der Tampa Bay Times reichte die Minderheitsaktionärsgruppe am Samstag vor einem Gericht in Florida eine Klage ein, in der sie behauptete, Sternberg habe “endlose Spielereien” betrieben, um die Kontrolle über das Team zu übernehmen, und insgeheim begonnen, einen Teilverkauf des Clubs an Montreal-Investoren auszuhandeln frühzeitig. wie 2014, Jahre vor der Veröffentlichung der Verhandlungen. Die in Pinellas County eingereichte Klage beschuldigt Sternberg, Minderheitsaktionären Gewinne vorenthalten zu haben, da das Team die Zahlung von Steuern auf künftige Einnahmen forderte. Die Taktik zwang Berichten zufolge einige Aktionäre, ihren Anteil zu einem Bruchteil ihres Wertes an Sternberg zu verkaufen. Im Januar 2020 übertrug Sternberg laut Gerichtsdokumenten „den gesamten Baseballclub und das gesamte Franchise“ an ein neues Unternehmen unter seiner alleinigen Kontrolle, ohne seine Partner zu benachrichtigen. Die Klage wurde von Robert Kleinert, Gary Markel, Stephen M. Waters und einem nach ihm benannten Trust sowie der MacDougald Family Limited Partnership eingereicht. Insgesamt besitzt die Gruppe knapp 10% der Strahlen. Sternberg besaß 2004 49% des Clubs, sein Anteil stieg jedoch 2020 auf 85%, behaupteten die Kläger. Sternberg konnte von The Times nicht erreicht werden, und die Montreal Baseball Group antwortete nicht auf Anfragen der kanadischen Presse nach Kommentaren. Der Klage zufolge begannen die Verhandlungen mit Bronfman im Jahr 2014, obwohl Sternberg behauptete, sie hätten erst 2017 begonnen. Im Jahr 2019 wurde Ex-St. Der Anwalt der Stadt Petersburg, John Wolfe, sagte, je nachdem, wann die Verhandlungen zwischen Sternberg und der Baseballgruppe von Montreal begannen, sei möglicherweise ein Vertrag zwischen dem Team und der Stadt gebrochen worden. READ Wie man mit dem Coaching-Rätsel um McDavid und Draisaitl umgeht Die Kläger fordern ein Gerichtsverfahren, einen Empfänger zur Prüfung der Finanzen des Teams, Schadensersatz in Höhe von mehr als 30.000 US-Dollar und die Tatsache, dass Sternbergs Unternehmen nicht mehr als Komplementär des Teams fungiert. – Dieser Bericht von La Presse canadienne wurde am 24. Mai 2021 erstmals in französischer Sprache veröffentlicht.

var addthis_config = {services_exclude: "facebook,facebook_like,twitter,google_plusone"}; jQuery(document).ready( function(){ window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '', // App ID channelUrl : 'https://static.ctvnews.ca/bellmedia/common/channel.html', // Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML }); FB.Event.subscribe("edge.create", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_like_btn_click'); });

// BEGIN: Facebook clicks on unlike button FB.Event.subscribe("edge.remove", function (response) { Tracking.trackSocial('facebook_unlike_btn_click'); }); }; requiresDependency('https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#async=1', function(){ addthis.init(); }); var plusoneOmnitureTrack = function () { $(function () { Tracking.trackSocial('google_plus_one_btn'); }) } var facebookCallback = null; requiresDependency('https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=', facebookCallback, 'facebook-jssdk'); });