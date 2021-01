Österreich verhaftet Mann, der versucht, 74 Chamäleons zu schmuggeln

Die kanadische Presse

House schickt Trump Amtsenthebung an den Senat, GOP lehnt Prozess ab

WASHINGTON – Während sich das Haus darauf vorbereitet, die Anklage wegen Amtsenthebung gegen Donald Trump vor Gericht zu stellen, sprechen sich immer mehr republikanische Senatoren gegen das Verfahren aus, was die Wahrscheinlichkeit dämpft, dass der frühere Präsident für das Verfahren verurteilt wird Vorwurf, eine Belagerung des Kapitols der Vereinigten Staaten angestiftet zu haben. Die Hausdemokraten werden am späten Montagabend die einzige Anklage wegen “Aufstachelung zum Aufstand” über das Kapitol bringen, ein seltener und zeremonieller Marsch der Staatsanwälte zum Senat, die ihren Fall vertreten. Sie hoffen, dass Trumps starke republikanische Denunziation nach dem Aufstand vom 6. Januar zu einer Verurteilung und einer gesonderten Abstimmung führen wird, um Trump von der Rückkehr ins Amt abzuhalten. Stattdessen scheinen sich die Leidenschaften der GOP seit dem Aufstand abgekühlt zu haben. Jetzt, da Trumps Präsidentschaft vorbei ist, versammeln sich die republikanischen Senatoren, die als Juroren im Prozess fungieren werden, zu seiner Rechtsverteidigung, wie sie es in seinem ersten Amtsenthebungsverfahren im letzten Jahr getan haben. “Ich denke, der Prozess ist dumm, ich denke, er ist kontraproduktiv”, sagte Senator Marco Rubio, R-Fla. Er sagte, “die erste Chance, die ich haben muss, um zu beenden.” Diesen Prozess werde ich machen “, weil er glaubt, dass es schlecht für das Land sein und die Partisanendivisionen weiter entflammen würde. Trump ist der erste ehemalige Präsident, der vor einem Amtsenthebungsverfahren steht, und er wird seinen Einfluss auf die Republikanische Partei sowie das Erbe seiner Amtszeit, die als Mob loyaler Anhänger endete, auf die Probe stellen hörte seine Kundgebung weinen, als er das Kapitol stürmte und versuchte, Joe Bidens Wahl zu stürzen. Das Verfahren wird auch Demokraten, die die volle Kontrolle der Partei über das Weiße Haus und den Kongress haben, dazu zwingen, ihr Versprechen, den ersten Präsidenten zur Rechenschaft zu ziehen, auszugleichen, während sie sich beeilen, Bidens Prioritäten durchzusetzen. Der Senat wird die Woche vom 8. Februar beginnen. Die Führer beider Seiten stimmten der kurzen Frist zu, um Trumps Team und den Staatsanwälten des Hauses Zeit für die Vorbereitung zu geben, und dem Senat die Möglichkeit, einige von Bidens Kabinettskandidaten zu bestätigen. Demokraten sagen, dass diese zusätzlichen Tage mehr Beweise aus den Unruhen der Trump-Anhänger hervorbringen werden, während die Republikaner hoffen, eine einheitliche Verteidigung für Trump zu schaffen. Senator Chris Coons, D-Del., Sagte in einem Interview mit The Associated Press am Sonntag, er hoffe, dass die sich entwickelnde Klarheit über die Details des Geschehens am 6. Januar es meinen Kollegen klarer machen werde und das amerikanische Volk, was wir brauchen. eine gewisse Verantwortung. Coons fragte sich, wie seine Kollegen, die an diesem Tag auf dem Capitol Hill waren, den Aufstand als etwas anderes als eine „erstaunliche Verletzung“ der Tradition friedlicher Machtübertragungen ansehen konnten. “Dies ist ein kritischer Moment in der amerikanischen Geschichte, und wir müssen ihn genau beobachten”, sagte Coons. Eine vorzeitige Abstimmung zur Abweisung der Klage würde wahrscheinlich keinen Erfolg haben, da die Demokraten nun den Senat kontrollieren. Die wachsende republikanische Opposition deutet jedoch darauf hin, dass viele GOP-Senatoren letztendlich dafür stimmen würden, Trump freizusprechen. Demokraten würden die Unterstützung von 17 Republikanern brauchen – eine hohe Messlatte – um ihn zu verurteilen. Als das Haus Trump am 13. Januar, genau eine Woche nach der Belagerung, anklagte, sagte Senator Tom Cotton, R-Ark., Er glaube nicht, dass der Senat die verfassungsmäßige Befugnis habe, Trump nach seiner Abreise zu verurteilen. Cotton sagte am Sonntag: “Je mehr ich mit anderen republikanischen Senatoren spreche, desto mehr beginnen sie, sich hinter diesem Argument aufzustellen.” “Ich denke, viele Amerikaner werden es seltsam finden, dass der Senat seine Zeit damit verbringt, einen Mann zu verurteilen und anzuklagen, der vor einer Woche zurückgetreten ist”, sagte Cotton. Demokraten weisen dieses Argument zurück und verweisen auf die Amtsenthebung eines bereits zurückgetretenen Kriegsministers von 1876 und die Meinung vieler Juristen. Demokraten sagen auch, dass ein Bericht über die erste Invasion des Capitol Hill seit dem Krieg von 1812 von Randalierern durchgeführt wurde, die von einem Präsidenten gedrängt wurden, der ihnen sagte, sie sollten “wie die Hölle kämpfen” gegen die Wahlergebnisse, die gezählt wurden Die Zeit ist notwendig, dann kann das Land vorankommen und sicherstellen, dass eine solche Belagerung nicht erneut stattfindet. Einige GOP-Senatoren stimmen den Demokraten zu, aber nicht in der Nähe der Zahl, die benötigt wird, um Trump zu verurteilen. Senator Mitt Romney, R-Utah, sagte, er glaube, dass es ein “Übergewicht der Meinung” gibt, dass ein Amtsenthebungsverfahren angemessen ist, nachdem jemand sein Amt niedergelegt hat. “Ich glaube, dass das, was behauptet wird und was wir gesehen haben, was zum Aufstand anregt, eine gottlose Straftat ist”, sagte Romney. “Sonst was ist es?” Aber Romney, der einzige Republikaner, der für die Verurteilung von Trump gestimmt hat, als der Senat den damaligen Präsidenten im letztjährigen Prozess freigesprochen hat, scheint ein Ausreißer zu sein. Senator Mike Rounds aus South Dakota sagte, er denke, ein Prozess sei ein „Streitpunkt“ nach dem Ende der Amtszeit eines Präsidenten. „Und ich denke, das ist eine Zeit, in der sie Es würde mir schwer fallen, zum Senat zu gelangen. . GOP-Senator Lindsey Graham aus South Carolina, ein enger Verbündeter von Trump, der ihm beim Aufbau eines juristischen Teams half, forderte den Senat am Freitag auf, die Idee eines Prozesses nach dem Präsidenten abzulehnen – möglicherweise mit einem Stimmen Sie ab, um die Anklage abzuweisen – und die vorgeschlagenen Republikaner werden prüfen, ob Trumps Äußerungen vom 6. Januar rechtlich “Anstiftung” waren. Der republikanische Senatsvorsitzende Mitch McConnell, der letzte Woche sagte, Trump habe vor dem Aufstand Anhänger “provoziert”, hat nicht gesagt, wie er abstimmen oder rechtliche Strategien argumentieren würde. Der Senator von Kentucky sagte seinen GOP-Kollegen, es sei ein Gewissensvotum. Eine der neun Amtsenthebungen der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sagte, Trumps Ermutigung gegenüber seinen Loyalisten vor dem Aufstand sei “ein äußerst abscheuliches Verbrechen des Präsidenten”. Abgeordnete Madeleine Dean, D-Pa., Sagte: „Ich meine, denken Sie zurück. Erst vor zweieinhalb Wochen versammelte der Präsident eine Menschenmenge auf der Ellipse des Weißen Hauses. Er forderte sie auf seine Worte. Und dann zündete er das Match an. Trump-Anhänger stürmten das Kapitol und stoppten die Wahlzählung. Sie behaupteten fälschlicherweise, dass es massiven Wahlbetrug gab und dass dies der Fall war von Biden gestohlen. Trumps Behauptungen wurden von Gerichten, einschließlich von von Trump ernannten Richtern und Wahlbeamten, rundweg zurückgewiesen. Rubio und Romney waren am “Fox News Sunday”, Cotton erschien am “. Sunday Morning Futures “von Fox News Channel und Romney war ebenso wie Dean in CNNs„ State of the Union “. Rounds wurde in NBCs„ Meet the Press “interviewt. ___ Associated Press Writer Hope Yen hat zu diesem Bericht beigetragen. Mary Clare Jalonick und Lisa Mascaro, The Associated Press